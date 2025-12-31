Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор

30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.

Команда ДР Конго отправила три мяча в ворота команды Ботсваны (3:0).

У победителей Гаэль Какута оформил дубль, еще один гол забил Натанаэль Мбуку.

Сборная ДР Конго вышла в плей-офф, а Ботсвана покидает турнир.

Кубок африканских наций

Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Рабат (Марокко)

Ботсвана – ДР Конго – 0:3

Голы: Натанаэль Мбуку, 31, Гаэль Какута, 41 (пен), 60

Видео голов и обзор матча