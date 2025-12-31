Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.
В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда ДР Конго отправила три мяча в ворота команды Ботсваны (3:0).
У победителей Гаэль Какута оформил дубль, еще один гол забил Натанаэль Мбуку.
Сборная ДР Конго вышла в плей-офф, а Ботсвана покидает турнир.
Кубок африканских наций
Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Рабат (Марокко)
Ботсвана – ДР Конго – 0:3
Голы: Натанаэль Мбуку, 31, Гаэль Какута, 41 (пен), 60
Видео голов и обзор матча
События матча
