Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Ботсвана
30.12.2025 21:00 – FT 0 : 3
ДР Конго
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 00:39 | Обновлено 31 декабря 2025, 00:46
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда ДР Конго отправила три мяча в ворота команды Ботсваны (3:0).

У победителей Гаэль Какута оформил дубль, еще один гол забил Натанаэль Мбуку.

Сборная ДР Конго вышла в плей-офф, а Ботсвана покидает турнир.

Кубок африканских наций

Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Рабат (Марокко)

Ботсвана – ДР Конго – 0:3

Голы: Натанаэль Мбуку, 31, Гаэль Какута, 41 (пен), 60

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэль Какута (ДР Конго).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Гаэль Какута (ДР Конго).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Натанаэль Мбюкю (ДР Конго).
Гаэль Какута сборная Ботсваны по футболу сборная ДР Конго по футболу видео голов и обзор Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
