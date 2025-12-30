Бенин – Сенегал, Ботсвана – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 декабря в 21:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций
30 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
30 декабря на турнире проходят матчи 3-го тура в группе D:
- 21:00. Бенин – Сенегал
- 21:00. Ботсвана – ДР Конго
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
КАН-2025. Турнирная таблица группы D
Сенегал, ДР Конго (по 4) и Бенин (3) уже вышли в плей-офф, Ботсвана (0) выбыла.
