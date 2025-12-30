Бенин – Сенегал, Ботсвана – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Ботсвана
30.12.2025 21:00 - : -
ДР Конго
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 16:57 | Обновлено 30 декабря 2025, 17:02
Смотрите 30 декабря в 21:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

30 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

30 декабря на турнире проходят матчи 3-го тура в группе D:

  • 21:00. Бенин – Сенегал
  • 21:00. Ботсвана – ДР Конго

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы D

Сенегал, ДР Конго (по 4) и Бенин (3) уже вышли в плей-офф, Ботсвана (0) выбыла.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

21:00. Бенин – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21:00. Ботсвана – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

