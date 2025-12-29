Турнирные таблицы КАН-2025. Уже определено 14 из 16 участников плей-офф
Вечером 29 декабря были сыграны матчи 3-го тура в группах A и B
29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025 в группах A и B.
Уже определены 14 из 16 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф. Ниже приведены результаты матчей, расписание 3-го тура и турнирные таблицы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже 14 сборных вышли в 1/8 финала:
- Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Сенегал, ДР Конго, Бенин, Алжир, Буркина-Фасо, Судан, Кот-д'Ивуар, Камерун, Мозамбик
На оставшиеся 2 путевки претендуют 4 команды:
- Тунис, Танзания, Уганда и Ангола
Выбыли из турнира:
- Коморы, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Габон, Экваториальная Гвинея
Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.
Кубок африканских наций 2025
3-й тур
- 29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет – 0:0
- 29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР – 2:3
- 29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали – 0:0
- 29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко – 0:3
- 30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис
- 30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия
- 30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал
- 30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго
- 31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
- 31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо
- 31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар
- 31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авария случилась в Нигерии
Уоррен сказал, что ответа все еще нет