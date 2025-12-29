Турнирные таблицы КАН-2025. Уже определено 14 из 16 участников плей-офф

29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025 в группах A и B.

Уже определены 14 из 16 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф. Ниже приведены результаты матчей, расписание 3-го тура и турнирные таблицы.

Уже 14 сборных вышли в 1/8 финала:

Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Сенегал, ДР Конго, Бенин, Алжир, Буркина-Фасо, Судан, Кот-д'Ивуар, Камерун, Мозамбик

На оставшиеся 2 путевки претендуют 4 команды:

Тунис, Танзания, Уганда и Ангола

Выбыли из турнира:

Коморы, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Габон, Экваториальная Гвинея

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций 2025

3-й тур

29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет – 0:0

29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР – 2:3

29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали – 0:0

29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко – 0:3

30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис

30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия

30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал

30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго

31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир

31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо

31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар

31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы