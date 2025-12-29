Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирные таблицы КАН-2025. Уже определено 14 из 16 участников плей-офф
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 23:32 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:37
527
0

Турнирные таблицы КАН-2025. Уже определено 14 из 16 участников плей-офф

Вечером 29 декабря были сыграны матчи 3-го тура в группах A и B

29 декабря 2025, 23:32 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:37
527
0
Турнирные таблицы КАН-2025. Уже определено 14 из 16 участников плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025 в группах A и B.

Уже определены 14 из 16 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф. Ниже приведены результаты матчей, расписание 3-го тура и турнирные таблицы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже 14 сборных вышли в 1/8 финала:

  • Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Сенегал, ДР Конго, Бенин, Алжир, Буркина-Фасо, Судан, Кот-д'Ивуар, Камерун, Мозамбик

На оставшиеся 2 путевки претендуют 4 команды:

  • Тунис, Танзания, Уганда и Ангола

Выбыли из турнира:

  • Коморы, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Габон, Экваториальная Гвинея

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций 2025

3-й тур

  • 29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет – 0:0
  • 29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР – 2:3
  • 29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали – 0:0
  • 29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко – 0:3
  • 30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис
  • 30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия
  • 30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал
  • 30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго
  • 31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
  • 31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо
  • 31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар
  • 31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

По теме:
Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча
Атласские львы выиграли группу. Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф КАН
Ангола – Египет – 0:0. Почему не играл Салах? Видеообзор матча
Кубок африканских наций статистические расклады выбор редакции сборная Марокко по футболу сборная Бенина по футболу сборная Анголы по футболу сборная Мали по футболу сборная Мозамбика по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Египта по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Зимбабве по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Алжира по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Замбии по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Габона по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Судана по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Уганды по футболу сборная Танзании по футболу сборная Коморских островов по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29 декабря 2025, 17:59 9
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте

Авария случилась в Нигерии

Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29 декабря 2025, 04:45 3
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони

Уоррен сказал, что ответа все еще нет

Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29.12.2025, 02:32
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Стала известна сумма возможного трансфера Конопли из Шахтера в Вердер
Футбол | 29.12.2025, 22:41
Стала известна сумма возможного трансфера Конопли из Шахтера в Вердер
Стала известна сумма возможного трансфера Конопли из Шахтера в Вердер
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 17:28
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 4
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 10
Бокс
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 4
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем