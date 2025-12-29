Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Атласские львы выиграли группу. Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф КАН
Кубок Африки
Коморские острова
29.12.2025 21:00 – FT 0 : 0
Мали
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:11
119
2

Атласские львы выиграли группу. Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф КАН

У Марокко Аюб Эль-Кааби оформил дубль, Браим Диас также забил Замбии

2 Comments
Атласские львы выиграли группу. Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Марокко дома разгромила команду Замбии со счетом 3:0. Поединок прошел в Рабате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марокканцы обеспечили комфортное преимущество уже в первом тайме, дважды отличившись до перерыва. Во второй половине встречи атласские львы довели перевес до разгромного, оформив третий мяч.

У Марокко Аюб Эль-Кааби оформил дубль, Браим Диас также забил в ворота сборной Замбии.

Замбия не нанесла ни одного удара в створ ворот (19–5 по ударам, 5–0 по ударам в створ в пользу Марокко).

В другом матче группы в городе Касабланка вничью сыграли команды Коморских островов и Мали (0:0).

Итоговое положение: Марокко (7 очков) и Мали (3) вышли в плей-офф. Коморы (2) ожидают своей участи в рейтинге третьих мест, Замбия (2) выбыла из турнира.

Кубок африканских наций

Группа A. 3-й тур, 29.12.2025

Замбия – Марокко – 0:3

Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, 50, Браим Диас, 27

Коморские острова – Мали – 0:0

Турнирная таблица

Сетка плей-офф

Фотогалерея

сборная Марокко по футболу сборная Мали по футболу сборная Замбии по футболу сборная Коморских островов по футболу Кубок африканских наций Аюб Эль-Кааби Браим Диас видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
стосовно Марокко і так було зрозуміло, тільки дивно що вийшли не зі стовідсотковим результатом
Ответить
0
Bahus1
Сучки атласные
Ответить
0
