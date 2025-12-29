Атласские львы выиграли группу. Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф КАН
Вечером 29 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций.
Сборная Марокко дома разгромила команду Замбии со счетом 3:0. Поединок прошел в Рабате.
Марокканцы обеспечили комфортное преимущество уже в первом тайме, дважды отличившись до перерыва. Во второй половине встречи атласские львы довели перевес до разгромного, оформив третий мяч.
У Марокко Аюб Эль-Кааби оформил дубль, Браим Диас также забил в ворота сборной Замбии.
Замбия не нанесла ни одного удара в створ ворот (19–5 по ударам, 5–0 по ударам в створ в пользу Марокко).
В другом матче группы в городе Касабланка вничью сыграли команды Коморских островов и Мали (0:0).
Итоговое положение: Марокко (7 очков) и Мали (3) вышли в плей-офф. Коморы (2) ожидают своей участи в рейтинге третьих мест, Замбия (2) выбыла из турнира.
Кубок африканских наций
Группа A. 3-й тур, 29.12.2025
Замбия – Марокко – 0:3
Голы: Аюб Эль-Кааби, 9, 50, Браим Диас, 27
Коморские острова – Мали – 0:0
Турнирная таблица
Сетка плей-офф
Фотогалерея
