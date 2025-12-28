Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коморские острова – Мали. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций
Кубок Африки
Коморские острова
29.12.2025 21:00 - : -
Мали
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 15:23 |
43
0

Коморские острова – Мали. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций

Матч начнется 29 декабря в 21:00 по Киеву

28 декабря 2025, 15:23 |
43
0
Коморские острова – Мали. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 29 декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Коморских островов и Мали. По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Коморские острова

В последнее время команда, мягко говоря, находится не в самой лучшей форме. За 10 игр квалификации на Чемпионат мира сборной удалось набрать 15 зачетных пунктов, позволивших ее занять 4-е место турнирной таблицы, однако этого было недостаточно, чтобы продолжить борьбу за выход на мундиаль. На Арабском кубке ФИФА коллектив совсем опозорился – за 3 поединка ему не удалось завоевать ни одного очка.

На текущем турнире Коморские острова тоже не впечатляют. В матче-открытии команда проиграла Марокко, а во 2-м туре сыграла в нулевую ничью с Замбией. Только победа в грядущем поединке может помочь сборной выйти в плей-офф.

Мали

Ненамного лучше выступают малийцы. В квалификации Чемпионата мира сборная находилась в одной группе с Коморскими островами и за 10 игр смогла добыть в борьбе 18 зачетных пунктов, благодаря которым и заняла 3-ю строчку. Всего 1 очка не хватило команде для выхода в плей-офф отбора.

В Кубке африканских наций Мали дважды сыграло вничью 1:1 против сборных Марокко и Замбии. В случае поражения последней в матче 3-го тура даже ничья против Коморских островов выведет малийцев в четвертьфинал.

Личные встречи

Команды встречались между собой лишь дважды – в матчах квалификации Чемпионата мира 2026 года. В обоих поединках со счетом 3:0 победило Мали.

Интересные факты

  • Коморские острова проиграли в 4/5 предыдущих играх.
  • Лишь в 1/6 последних официальных матчей Мали не удалось поразить ворота соперника.
  • В 5/6 последних играх Коморские острова не сохранили ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на победу Мали с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Коморские острова
29 декабря 2025 -
21:00
Мали
Победа Мали 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Порту – AVS. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Алжир – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
сборная Коморских островов по футболу сборная Мали по футболу прогнозы прогнозы на футбол Кубок африканских наций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28 декабря 2025, 09:17 6
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Футбол | 28 декабря 2025, 15:19 0
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ

Тимур Тутеров оказался на скамье для запасных Сандерленда на игру против Лидса

Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Бокс | 27.12.2025, 20:06
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Война | 28.12.2025, 09:00
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 5
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 14
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем