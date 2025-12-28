В понедельник, 29 декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Коморских островов и Мали. По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Коморские острова

В последнее время команда, мягко говоря, находится не в самой лучшей форме. За 10 игр квалификации на Чемпионат мира сборной удалось набрать 15 зачетных пунктов, позволивших ее занять 4-е место турнирной таблицы, однако этого было недостаточно, чтобы продолжить борьбу за выход на мундиаль. На Арабском кубке ФИФА коллектив совсем опозорился – за 3 поединка ему не удалось завоевать ни одного очка.

На текущем турнире Коморские острова тоже не впечатляют. В матче-открытии команда проиграла Марокко, а во 2-м туре сыграла в нулевую ничью с Замбией. Только победа в грядущем поединке может помочь сборной выйти в плей-офф.

Мали

Ненамного лучше выступают малийцы. В квалификации Чемпионата мира сборная находилась в одной группе с Коморскими островами и за 10 игр смогла добыть в борьбе 18 зачетных пунктов, благодаря которым и заняла 3-ю строчку. Всего 1 очка не хватило команде для выхода в плей-офф отбора.

В Кубке африканских наций Мали дважды сыграло вничью 1:1 против сборных Марокко и Замбии. В случае поражения последней в матче 3-го тура даже ничья против Коморских островов выведет малийцев в четвертьфинал.

Личные встречи

Команды встречались между собой лишь дважды – в матчах квалификации Чемпионата мира 2026 года. В обоих поединках со счетом 3:0 победило Мали.

Интересные факты

Коморские острова проиграли в 4/5 предыдущих играх.

Лишь в 1/6 последних официальных матчей Мали не удалось поразить ворота соперника.

В 5/6 последних играх Коморские острова не сохранили ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на победу Мали с коэффициентом 1.5.