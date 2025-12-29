Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Замбия – Марокко, Коморы – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Коморские острова
29.12.2025 21:00 - : -
Мали
Кубок африканских наций
Замбия – Марокко, Коморы – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 декабря в 21:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко

29 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

29 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе A:

  • 21:00. Замбия – Марокко
  • 21:00. Коморские острова – Мали

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы A

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

21:00. Замбия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21:00. Коморские острова – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кубок африканских наций сборная Замбии по футболу сборная Марокко по футболу сборная Мали по футболу смотреть онлайн сборная Коморских островов по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
