29.12.2025 21:00 – FT 0 : 0
Кубок африканских наций29 декабря 2025, 23:54 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:57
Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
29 декабря 2025, 23:54
Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матчи 3-го тура Кубка африканских наций.
В поединке в городе Касабланка вничью сыграли команды Коморских островов и Мали (0:0).
Команда Мали вышла в плей-офф. а Коморы выбыли из турнира.
Кубок африканских наций
Группа A. 3-й тур, 29 декабря 2025
Коморские острова – Мали – 0:0
События матча
88’
Амаду Айдара (Мали) получает красную карточку.
