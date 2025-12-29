Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча
Кубок Африки
Коморские острова
29.12.2025 21:00 – FT 0 : 0
Мали
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 23:54 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:57
22
0

Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

29 декабря 2025, 23:54 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:57
22
0
Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

В поединке в городе Касабланка вничью сыграли команды Коморских островов и Мали (0:0).

Команда Мали вышла в плей-офф. а Коморы выбыли из турнира.

Кубок африканских наций

Группа A. 3-й тур, 29 декабря 2025

Коморские острова – Мали – 0:0

События матча

88’
Амаду Айдара (Мали) получает красную карточку.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
