Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча

Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

В поединке в городе Касабланка вничью сыграли команды Коморских островов и Мали (0:0).

Команда Мали вышла в плей-офф. а Коморы выбыли из турнира.

Кубок африканских наций

Группа A. 3-й тур, 29 декабря 2025

Коморские острова – Мали – 0:0