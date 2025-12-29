Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров
Египет, Нигерия и Алжир досрочно получили путевки в 1/8 финала КАН-2025
28 декабря в Марокко завершился второй тур Кубка африканских наций 2025.
Уже определены 3 из 16 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Египет, Нигерия и Алжир досрочно получили путевки в 1/8 финала КАН-2025.
Ниже приведены результаты матчей, расписание 3-го тура и турнирные таблицы.
Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.
Кубок африканских наций 2025
Сетка плей-офф
1-й тур
- 21.12.2025. 21:00. Марокко – Коморы – 2:0
- 22.12.2025. 16:00. Мали – Замбия – 1:1
- 22.12.2025. 19:00. ЮАР – Ангола – 2:1
- 22.12.2025. 22:00. Египет – Зимбабве – 2:1
- 23.12.2025. 14:30. ДР Конго – Бенин – 1:0
- 23.12.2025. 17:00. Сенегал – Ботсвана – 3:0
- 23.12.2025. 19:30. Нигерия – Танзания – 2:1
- 23.12.2025. 22:00. Тунис – Уганда – 3:1
- 24.12.2025. 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1
- 24.12.2025. 17:00. Алжир – Судан – 3:0
- 24.12.2025. 19:30. Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0
- 24.12.2025. 22:00. Камерун – Габон – 1:0
2-й тур
- 26.12.2025. 14:30. Ангола – Зимбабве – 1:1
- 26.12.2025. 17:00. Египет – ЮАР – 1:0
- 26.12.2025. 19:30. Замбия – Коморские Острова – 0:0
- 26.12.2025. 22:00. Марокко – Мали – 1:1
- 27.12.2025. 14:30. Бенин – Ботсвана – 1:0
- 27.12.2025. 17:00. Сенегал – ДР Конго – 1:1
- 27.12.2025. 19:30. Уганда – Танзания – 1:1
- 27.12.2025. 22:00. Нигерия – Тунис – 3:2
- 28.12.2025. 14:30. Габон – Мозамбик – 2:3
- 28.12.2025. 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1
- 28.12.2025. 19:30. Алжир – Буркина-Фасо – 1:0
- 28.12.2025. 22:00. Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1
Турнирные таблицы после 2-го тура
3-й тур
- 29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет
- 29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР
- 29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали
- 29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко
- 30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис
- 30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия
- 30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал
- 30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго
- 31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
- 31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо
- 31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар
- 31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву
Финалист Лиги конференций нацелился на украинца