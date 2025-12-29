Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров

28 декабря в Марокко завершился второй тур Кубка африканских наций 2025.

Уже определены 3 из 16 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф.

Египет, Нигерия и Алжир досрочно получили путевки в 1/8 финала КАН-2025.

Ниже приведены результаты матчей, расписание 3-го тура и турнирные таблицы.

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций 2025

Сетка плей-офф

1-й тур

21.12.2025. 21:00. Марокко – Коморы – 2:0

22.12.2025. 16:00. Мали – Замбия – 1:1

22.12.2025. 19:00. ЮАР – Ангола – 2:1

22.12.2025. 22:00. Египет – Зимбабве – 2:1

23.12.2025. 14:30. ДР Конго – Бенин – 1:0

23.12.2025. 17:00. Сенегал – Ботсвана – 3:0

23.12.2025. 19:30. Нигерия – Танзания – 2:1

23.12.2025. 22:00. Тунис – Уганда – 3:1

24.12.2025. 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1

24.12.2025. 17:00. Алжир – Судан – 3:0

24.12.2025. 19:30. Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0

24.12.2025. 22:00. Камерун – Габон – 1:0

2-й тур

26.12.2025. 14:30. Ангола – Зимбабве – 1:1

26.12.2025. 17:00. Египет – ЮАР – 1:0

26.12.2025. 19:30. Замбия – Коморские Острова – 0:0

26.12.2025. 22:00. Марокко – Мали – 1:1

27.12.2025. 14:30. Бенин – Ботсвана – 1:0

27.12.2025. 17:00. Сенегал – ДР Конго – 1:1

27.12.2025. 19:30. Уганда – Танзания – 1:1

27.12.2025. 22:00. Нигерия – Тунис – 3:2

28.12.2025. 14:30. Габон – Мозамбик – 2:3

28.12.2025. 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1

28.12.2025. 19:30. Алжир – Буркина-Фасо – 1:0

28.12.2025. 22:00. Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1

Турнирные таблицы после 2-го тура

3-й тур

29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет

29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР

29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали

29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко

30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис

30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия

30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал

30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго

31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир

31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо

31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар

31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун

Инфографика