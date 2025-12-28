Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром
После того, как отличился Амад Дилло, автогол Конана спас Камерун
Збірні Кот-д’Івуару та Камеруну не визначили сильнішого (1:1) в матчі 2-го раунду Кубка африканських націй.
Поєдинок відбувся 28 грудня на арені Стад де Мараккеш у Марракеші.
Перший тайм минув без забитих м’ячів. Після перерви рахунок відкрили івуарійці. На 51-й хвилині Амаду Діалло вдало замкнув передачу Гіслена Конана та вивів слонів уперед.
Камерун швидко відповів. На 56-й хвилині той самий Конан зрізав м’яч у власні ворота, оформивши автогол (1:1).
Матч завершився бойовою нічиєю, слони та леви мають великі шанси на вихід у плей-оф.
Турнірне становище у групі F: Камерун, Кот-д’Івуар (по 4 очки), Мозамбік (3), Габон (0)
Кубок африканських націй
Група F. 2-й раунд, 28 грудня. Марракеш (Марокко)
Кот-д’Івуар – Камерун – 1:1
Голи: Діалло, 51 – Конан, 56 (автогол)
Турнірні таблиці
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде
Второй раз подряд лауреатом опроса стал капитан сборной Украины