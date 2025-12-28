Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
28.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Камерун
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 29 декабря 2025, 00:06
Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром

После того, как отличился Амад Дилло, автогол Конана спас Камерун

Getty Images/Global Images Ukraine

Збірні Кот-д’Івуару та Камеруну не визначили сильнішого (1:1) в матчі 2-го раунду Кубка африканських націй.

Поєдинок відбувся 28 грудня на арені Стад де Мараккеш у Марракеші.

Перший тайм минув без забитих м’ячів. Після перерви рахунок відкрили івуарійці. На 51-й хвилині Амаду Діалло вдало замкнув передачу Гіслена Конана та вивів слонів уперед.

Камерун швидко відповів. На 56-й хвилині той самий Конан зрізав м’яч у власні ворота, оформивши автогол (1:1).

Матч завершився бойовою нічиєю, слони та леви мають великі шанси на вихід у плей-оф.

Турнірне становище у групі F: Камерун, Кот-д’Івуар (по 4 очки), Мозамбік (3), Габон (0)

Кубок африканських націй

Група F. 2-й раунд, 28 грудня. Марракеш (Марокко)

Кот-д’Івуар – Камерун – 1:1

Голи: Діалло, 51 – Конан, 56 (автогол)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
