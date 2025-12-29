Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1. Диалло и автогол Конана. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
28.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Камерун
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 01:17 | Обновлено 29 декабря 2025, 01:25
11
0

Смотрите 28 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Кот-д’Ивуара и Камеруна не выявили сильнейшего (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад де Мараккеш в Марракеше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте Амад Диалло удачно замкнул передачу Гислена Конана и вывел слонов вперед.

На 56-й минуте Конан срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол (1:1).

Кубок африканских наций

Группа F. 2-й раунд, 28 декабря. Марракеш (Марокко)

Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1

Голы: Диалло, 51 – Конан, 56 (автогол)

Видео голов и обзор

События матча

56’
ГОЛ ! Автогол забил Конан (Кот-д'Ивуар).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар).
Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025
Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту
Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром
сборная Камеруна по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу автогол видео голов и обзор Амад Диалло Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
