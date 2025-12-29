Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1. Диалло и автогол Конана. Видео голов и обзор
Смотрите 28 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций
Сборные Кот-д’Ивуара и Камеруна не выявили сильнейшего (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад де Мараккеш в Марракеше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 51-й минуте Амад Диалло удачно замкнул передачу Гислена Конана и вывел слонов вперед.
На 56-й минуте Конан срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол (1:1).
Кубок африканских наций
Группа F. 2-й раунд, 28 декабря. Марракеш (Марокко)
Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1
Голы: Диалло, 51 – Конан, 56 (автогол)
Видео голов и обзор
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Филипп Будковский подтвердил интерес Иртыша
Итальянский клуб предложил украинца «Лидсу» и «Вест Хэму»