Сборные Кот-д’Ивуара и Камеруна не выявили сильнейшего (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад де Мараккеш в Марракеше.

На 51-й минуте Амад Диалло удачно замкнул передачу Гислена Конана и вывел слонов вперед.

На 56-й минуте Конан срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол (1:1).

Кубок африканских наций

Группа F. 2-й раунд, 28 декабря. Марракеш (Марокко)

Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1

Голы: Диалло, 51 – Конан, 56 (автогол)

Видео голов и обзор