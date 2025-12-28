Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Габон – Мозамбик, Кот-д'Ивуар – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
28.12.2025 22:00 - : -
Камерун
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 14:30 | Обновлено 28 декабря 2025, 14:33
51
1

Габон – Мозамбик, Кот-д'Ивуар – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Камеруна

28 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

28 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе F

  • 14:30. Габон – Мозамбик
  • 22:00. Кот-д'Ивуар – Камерун

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы F

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

14:30. Габон – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Кот-д'Ивуар – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Экв. Гвинея – Судан, Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Габон – Мозамбик. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Экваториальная Гвинея – Судан. Прогноз и анонс на матч КАН
