Габон – Мозамбик, Кот-д'Ивуар – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций
28 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
28 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе F
- 14:30. Габон – Мозамбик
- 22:00. Кот-д'Ивуар – Камерун
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
КАН-2025. Турнирная таблица группы F
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
14:30. Габон – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00. Кот-д'Ивуар – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Симороз – об экс-игроке «Динамо»
Некогда одна из самых безопасных стран Южной Америки превратилась в рассадник бандитизма…