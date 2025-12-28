Суперорлы расправили крылья. Нигерия обыграла Тунис в шоу с 5 голами

Сборная Нигерии одержала яркую победу над Тунисом в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 27 декабря в марокканском городе Фес. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу суперорлов.

Нигерийцы вышли вперед в конце первого тайма. На 44-й минуте Виктор Осимхен открыл счет после передачи Адемолы Лукмана.

Сразу после перерыва преимущество суперорлов удвоилось: Уилфред Ндиди замкнул еще один голевой пас от Лукмана. На 67-й минуте Нигерия довела счет до разгромного – на этот раз уже сам Лукман отличился после передачи Осимхена (3:0).

Тунис сумел вернуть интригу. Сначала Монтассар Тальби сократил отставание, а в концовке матча Али Абди реализовал пенальти (2:3). Однако на большее орлам Карфагена времени не хватило.

Нигерия набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Турнирное положение в группе C: Нигерия (6 очков), Тунис (3), Танзания, Уганда (по 1).

Кубок африканских наций

Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Фес (Марокко)

Нигерия – Тунис – 3:2

Голы: Осимхен, 44, Ндиди, 50, Лукман, 67 – Тальби, 74, Абди, 87 (пен)

