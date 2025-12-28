Нигерия – Тунис – 3:2. Суперорлы против орлов Карфагена. Видео голов, обзор

Сборная Нигерии одержала яркую победу над Тунисом в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 27 декабря в марокканском городе Фес. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу суперорлов.

У суперорлов голы забили Виктор Осимхен, Уилфред Ндиди, Адемола Лукман.

Тунис сумел вернуть интригу усилиями Монтассара Тальби и Али Абди реализовал пенальти (2:3). Однако на большее орлам Карфагена времени не хватило.

Нигерия набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Фес (Марокко)

Нигерия – Тунис – 3:2

Голы: Осимхен, 44, Ндиди, 50, Лукман, 67 – Тальби, 74, Абди, 87 (пен)

Видео голов и обзор матча