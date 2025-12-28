Нигерия – Тунис – 3:2. Суперорлы против орлов Карфагена. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций
Сборная Нигерии одержала яркую победу над Тунисом в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 27 декабря в марокканском городе Фес. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу суперорлов.
У суперорлов голы забили Виктор Осимхен, Уилфред Ндиди, Адемола Лукман.
Тунис сумел вернуть интригу усилиями Монтассара Тальби и Али Абди реализовал пенальти (2:3). Однако на большее орлам Карфагена времени не хватило.
Нигерия набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала.
Кубок африканских наций
Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Фес (Марокко)
Нигерия – Тунис – 3:2
Голы: Осимхен, 44, Ндиди, 50, Лукман, 67 – Тальби, 74, Абди, 87 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
