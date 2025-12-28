Нигерия – Тунис – 3:2. Суперорлы против орлов Карфагена. Видео голов, обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Нигерия
27.12.2025 22:00 – FT 3 : 2
Тунис
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 00:43 | Обновлено 28 декабря 2025, 01:15
Сборная Нигерии одержала яркую победу над Тунисом в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 27 декабря в марокканском городе Фес. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу суперорлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У суперорлов голы забили Виктор Осимхен, Уилфред Ндиди, Адемола Лукман.

Тунис сумел вернуть интригу усилиями Монтассара Тальби и Али Абди реализовал пенальти (2:3). Однако на большее орлам Карфагена времени не хватило.

Нигерия набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Фес (Марокко)

Нигерия – Тунис – 3:2

Голы: Осимхен, 44, Ндиди, 50, Лукман, 67 – Тальби, 74, Абди, 87 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Али Абди (Тунис).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Монтассар Тальби (Тунис).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Нигерия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Онинье-Уилфред Ндиди (Нигерия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Нигерия).
пенальти сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу Адемола Лукман видео голов и обзор Виктор Осимхен Уилфред Ндиди Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
