  4. Уганда – Танзания, Нигерия – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Нигерия
27.12.2025 22:00 - : -
Тунис
Кубок африканских наций
Уганда – Танзания, Нигерия – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

Уганда – Танзания, Нигерия – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии

27 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

27 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе C:

  • 19:30. Уганда – Танзания
  • 22:00. Нигерия – Тунис

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы C

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19:30. Уганда – Танзания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Нигерия – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
