Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН
Хозяева турнира лидируют в группе A з 4 очками после двух туров
Вечером 26 декабря состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.
Марокко и Мали сыграли вничью (1:1) на арене Stade Prince Moulay Abdallah в Рабате.
Сборная Марокко открыла счет в компенсированное время первого тайма, когда Браим Диас реализовал пенальти.
Во втором тайме сборная Мали сравняла счет, Лассин Синайоко забил 11-метровый на 64-й минуте (1:1).
В дальнейшем львы штурмовали соперников, но орлы отбились. В итоге Марокко и Мали разошлись миром на КАН.
Хозяева турнира лидируют в группе A с 4 очками после двух туров и в заключительном туре сыграют против команды Замбии.
Турнирное положение: Марокко (4 очка), Мали, Замбия (по 2), Коморы (1).
Кубок африканских наций
Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025. Рабат (Марокко)
Марокко – Мали – 1:1
Голы: Браим Диас, 45+5 (пен) – Лассин Синайоко, 64 (пен)
Турнирные таблицы
Фотогалерея
