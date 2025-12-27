Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН
Кубок Африки
Марокко
26.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Мали
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 00:12 | Обновлено 27 декабря 2025, 00:22
64
0

Хозяева турнира лидируют в группе A з 4 очками после двух туров

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Марокко и Мали сыграли вничью (1:1) на арене Stade Prince Moulay Abdallah в Рабате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Марокко открыла счет в компенсированное время первого тайма, когда Браим Диас реализовал пенальти.

Во втором тайме сборная Мали сравняла счет, Лассин Синайоко забил 11-метровый на 64-й минуте (1:1).

В дальнейшем львы штурмовали соперников, но орлы отбились. В итоге Марокко и Мали разошлись миром на КАН.

Хозяева турнира лидируют в группе A с 4 очками после двух туров и в заключительном туре сыграют против команды Замбии.

Турнирное положение: Марокко (4 очка), Мали, Замбия (по 2), Коморы (1).

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025. Рабат (Марокко)

Марокко – Мали – 1:1

Голы: Браим Диас, 45+5 (пен) – Лассин Синайоко, 64 (пен)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
