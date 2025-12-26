26 декабря на Стад Принс Мули Абдалла пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Марокко и Мали. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Марокко

Команда сталкивается с неожиданным вызовом. Она может просто пресытиться трофеями - особенно ее лидер, Хакими, который еще и выиграл с ПСЖ массу трофеев. А тут еще в форме национальной сборной получилось и на прошлом мундиале выдать всеафриканский рекорд, и только в последние полгода добиться побед на Чемпионате Африканских Наций и, в декабре, Арабском кубке, а также уверенно выиграть свою группу в квалификации.

Впрочем, КАН проходит в стране, и, безусловно, это подстегивает и придает мотивации. И, по крайней мере, получилось избежать проблем в матче-открытии. Да, там был в соперниках аутсайдер, Коморские острова. Но даже несмотря на то, что Раими не забил ранний пенальти, в итоге получилось оформить уверенные 2:0.

Мали

Сборная никогда не котировалась ни как аутсайдер, ни как гранд в африканском футболе. Вот и в заканчивающемся году проявили себя как посредственность. На Чемпионат их не пустила Мавритания, что выиграла в декабре стык - 0:1 и 0:0. А потом и отбор закончили с пятью победами и восемнадцатью очками, минимально уступив спор за второе место в группе скромному Мадагаскару.

Но на КАН все-таки снова получилось поехать. Уже там в первом поединке был в соперниках такой же середняк, Замбия. Ей удалось забить первыми, в середине второго тайма. Но в концовке упустили, пожалуй, самого опасного в составе противников, Даку. И Патсон на 92-й минуте оформил итоговые 1:1.

Статистика личных встреч

Первые очные поединки, в начале века, были за Мали. Но потом соотношение сил выровнялось, а в четырех крайних очных матчей марокканцы выиграли трижды при одной ничьей - 0:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом марокканцев. Тут и правда сложно найти контраргументы против их очередного успеха - поверим, что они снова выиграют (коэффициент - 1,60).