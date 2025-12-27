Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марокко – Мали – 1:1. Два пенальти на КАН. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
Марокко
26.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Мали
Обзор Видео
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 00:59 | Обновлено 27 декабря 2025, 01:08
47
0

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Марокко и Мали сыграли вничью (1:1) на арене Stade Prince Moulay Abdallah в Рабате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Марокко открыла счет в компенсированное время первого тайма, когда Браим Диас реализовал пенальти.

Во втором тайме сборная Мали сравняла счет, Лассин Синайоко забил 11-метровый на 64-й минуте (1:1).

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025. Рабат (Марокко)

Марокко – Мали – 1:1

Голы: Браим Диас, 45+5 (пен) – Лассин Синайоко, 64 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Лассин Синайоко (Мали).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Браим Диас (Марокко).
По теме:
ФОТО. Зидан прибыл на Кубок африканских наций в особой целью
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0. Как забил Доргу. Видео гола и обзор
Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН
сборная Марокко по футболу сборная Мали по футболу пенальти видео голов и обзор Браим Диас Лассин Синайоко Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
