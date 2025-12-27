Марокко – Мали – 1:1. Два пенальти на КАН. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций
Вечером 26 декабря состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.
Марокко и Мали сыграли вничью (1:1) на арене Stade Prince Moulay Abdallah в Рабате.
Сборная Марокко открыла счет в компенсированное время первого тайма, когда Браим Диас реализовал пенальти.
Во втором тайме сборная Мали сравняла счет, Лассин Синайоко забил 11-метровый на 64-й минуте (1:1).
Кубок африканских наций
Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025. Рабат (Марокко)
Марокко – Мали – 1:1
Голы: Браим Диас, 45+5 (пен) – Лассин Синайоко, 64 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
