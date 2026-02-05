«Маркевич кричал не отдавать мяч». Вратарь рассказал, как стал пенальтистом

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua вратарь Михаил Бурч, который в Украине выступал за луцкое «Торпедо», ивано-франковский «Спартак», «Волынь» и «Верес» рассказал, как в свое время стал штатным пенальтистом.

– Впервые это произошло, когда я выступал за луцкое «Торпедо», а команду возглавлял Мирон Маркевич. Мы тогда играли против винницкой «Нивы». Если не ошибаюсь, до этого Володя Дикий и Андрей Федецкий не забили 11-метровые. Так вот, когда арбитр в очередной раз указал на точку, Маркевич крикнул: «Никому не отдавай мяч, иди бей пенальти». Я забил, и с тех пор пошло-поехало. Это все плоды работы на тренировках, я часто оставался после занятий и отрабатывал эти удары.

Не раз с точки я забивал и в «Волыни» под руководством Виталия Кварцяного. Он был не против, поскольку после того, как я реализовал пару ударов, никто к мячу не подходил, я сразу бежал к штрафной соперника (улыбается).