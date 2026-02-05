Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Валенсия – Атлетик – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Валенсия
04.02.2026 22:00 – FT 1 : 2
Атлетик Бильбао
Испания
05 февраля 2026, 16:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 16:32
Валенсия – Атлетик – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании

Валенсия – Атлетик – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.

Атлетик Бильбао в драматичном матче нанес поражение Валенсии (2:1) и вышел в полуфинал турнира.

Интересно, что футболист Валенсии Умар Садик провел автогол, а затем исправился и забил гол в чужие ворота, сравняв счет.

Атлетик вырвал победу на 90+6 минуте благодаря голу Иньяки Уильямса.

Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля 2026

Валенсия – Атлетик Бильбао – 1:2

Голы: Умар Садик, 35 – Умар Садик, 26 (автогол), Иньяки Уильямс, 90+6

Нереализованный пенальти: Микель Хаурегисар, 75 (Атлетик)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао), асcист Нико Уильямс.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Садик (Валенсия).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Умар Садик (Валенсия).
Атлетик Бильбао пенальти Валенсия автогол Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Иньяки Уильямс Умар Садик Валенсия - Атлетик Микель Хаурегисар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
