Валенсия – Атлетик – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании
Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.
Атлетик Бильбао в драматичном матче нанес поражение Валенсии (2:1) и вышел в полуфинал турнира.
Интересно, что футболист Валенсии Умар Садик провел автогол, а затем исправился и забил гол в чужие ворота, сравняв счет.
Атлетик вырвал победу на 90+6 минуте благодаря голу Иньяки Уильямса.
Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля 2026
Валенсия – Атлетик Бильбао – 1:2
Голы: Умар Садик, 35 – Умар Садик, 26 (автогол), Иньяки Уильямс, 90+6
Нереализованный пенальти: Микель Хаурегисар, 75 (Атлетик)
Видео голов и обзор матча
События матча
