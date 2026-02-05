Валенсия – Атлетик – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор

Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.

Атлетик Бильбао в драматичном матче нанес поражение Валенсии (2:1) и вышел в полуфинал турнира.

Интересно, что футболист Валенсии Умар Садик провел автогол, а затем исправился и забил гол в чужие ворота, сравняв счет.

Атлетик вырвал победу на 90+6 минуте благодаря голу Иньяки Уильямса.

Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля 2026

Валенсия – Атлетик Бильбао – 1:2

Голы: Умар Садик, 35 – Умар Садик, 26 (автогол), Иньяки Уильямс, 90+6

Нереализованный пенальти: Микель Хаурегисар, 75 (Атлетик)

Видео голов и обзор матча