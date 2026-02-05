Шахтер Донецк – Рига. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Шахтер уступает, пропустив с пенальти в конце первого тайма. Забил бразилец Режиналдо Рамирес (0:1)

🔹 Товарищеский матч

5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 0:1 (перерыв)

Гол: Режиналдо Рамирес, 34

Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеозапись матча