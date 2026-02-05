ВИДЕО. Шахтер пропустил гол от Риги в конце первого тайма
С пенальти забил бразилец Режиналдо Рамирес
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Шахтер уступает, пропустив с пенальти в конце первого тайма. Забил бразилец Режиналдо Рамирес (0:1)
🔹 Товарищеский матч
5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)
Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 0:1 (перерыв)
Гол: Режиналдо Рамирес, 34
Видеозапись матча
