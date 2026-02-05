Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер пропустил гол от Риги в конце первого тайма
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 17:16 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:25
ВИДЕО. Шахтер пропустил гол от Риги в конце первого тайма

С пенальти забил бразилец Режиналдо Рамирес

ФК Шахтер

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Шахтер уступает, пропустив с пенальти в конце первого тайма. Забил бразилец Режиналдо Рамирес (0:1)

🔹 Товарищеский матч

5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 0:1 (перерыв)

Гол: Режиналдо Рамирес, 34

Видеозапись матча

По теме:
ВИДЕО. Шахтер сравнял счет и вышел вперед в товарищеском матче с Ригой
Шахтер Донецк – Рига. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В УПЛ появится новый Бруниньо? Шахтер сделал предложение по таланту
товарищеские матчи Рига Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
