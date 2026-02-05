Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОЛЕЙНИКОВА: «Для меня просто перестало быть важным, выиграю я или проиграю»
05 февраля 2026, 17:02 |
ОЛЕЙНИКОВА: «Для меня просто перестало быть важным, выиграю я или проиграю»

Александра провела флеш-интервью после победы над Ван Синьюй в Клуж-Напоке

ОЛЕЙНИКОВА: «Для меня просто перестало быть важным, выиграю я или проиграю»
Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова провела флеш-интервью после победы над Ван Синьюй в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:

– Поздравляю, Александра, какой турнир у тебя с начала недели! Ты одержала свою первую победу на турнире серии WTA 250 и спустя несколько дней вышла в полуфинал, свой первый полуфинал. Как ты себя сейчас чувствуешь?

– Я очень, очень счастлива, и для меня сейчас очень трудно описать то, что я чувствую. Но для меня так важно быть здесь, играть за свою страну и чувствовать такую огромную поддержку. Так что да, я очень благодарна всем людям здесь. Я очень надеюсь увидеть вас в полуфинале. Я очень хочу, чтобы вы все пришли сюда, чтобы поддержать меня, так что большое вам спасибо. Простите, у меня так много эмоций, что я забыла, как говорить.

– Ты спасла 20 из 22 брейк-поинтов сегодня. Ты выиграла почти все поинты при 40:A. В чем ключь к победе над четвертой сеяной турнира?

– Я не знала статистику, я не знаю. Я из страны, где идет война, и ты не знаешь, что принесет завтрашний день. Так что да, для меня это очень важно. Я думаю, что в такое трудное время в моей стране я научилась наслаждаться каждым моментом, каждым моментом тенниса. В некотором смысле я действительно праздную и играю. Я делаю это для спорта, для тенниса. И да, я думаю, что это ключ не только к сегодняшнему дню, но и в целом к моему прогрессу, потому что для меня просто перестало быть важным, выиграю я или проиграю. Конечно, я рада победе, она много значит для меня, но это не самое главное. Я научилась жить моментом, и, вероятно, именно так я и делаю в этом сезоне и в предыдущем сезоне, который был для меня очень успешным. Да, вот и все. Спасибо. Большое спасибо.

– Еще один быстрый вопрос: расскажите нам о этих летучих мышах. Кажется, на вашем лице на Открытом чемпионате Австралии были цветы, верно? Какая история за этим стоит?

– На самом деле, это опять же своего рода празднование игры для меня, и когда я была на Открытом чемпионате США, я случайно увидела это в каком-то магазине и подумала: «Вау, а почему бы не наклеить это на матч?» А для этого турнира – это особенное событие, потому что оно тематическое, и я мечтала сыграть здесь. Я заявилась на этот турнир в прошлом году, но даже не попала в квалификацию. Так что да, для меня очень важно сыграть здесь из-за самого турнира.

В полуфинале Олейникова поборется либо с Эммой Радукану, либо с Майей Хвалиньской. Для Александры это будет дебютный полуфинал на уровне Тура.

Александра Олейникова Ван Синьюй WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Сашура справжня українка,патріотка!Приклад для всіх українських спортсменів і не тільки!
