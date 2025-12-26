Замбия – Коморы, Марокко – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

26 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе A:

19:30. Замбия – Коморы

22:00. Марокко – Мали

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы A

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

