Фавориты на высоте. Как выглядят турнирные таблицы КАН-2025 после 1-го тура

С 21 по 24 декабря в Марокко состоялись матчи первого тура Кубка африканских наций 2025.

Практически все фавориты одержали победы в стартовых поединках

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По 3 очка на старте взяли топ-команды: Марокко, ЮАР, Египет, ДР Конго, Сенегал, Нигерия, Тунис, Буркина-Фасо, Алжир, Кот-д’Ивуар, Камерун,

Ниже приведены результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица.

Кубок африканских наций 2025

Результаты 1-го тура

21.12.2025. 21:00. Марокко – Коморы – 2:0

22.12.2025. 16:00. Мали – Замбия – 1:1

22.12.2025. 19:00. ЮАР – Ангола – 2:1

22.12.2025. 22:00. Египет – Зимбабве – 2:1

23.12.2025. 14:30. ДР Конго – Бенин – 1:0

23.12.2025. 17:00. Сенегал – Ботсвана – 3:0

23.12.2025. 19:30. Нигерия – Танзания – 2:1

23.12.2025. 22:00. Тунис – Уганда – 3:1

24.12.2025. 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1

24.12.2025. 17:00. Алжир – Судан – 3:0

24.12.2025. 19:30. Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0

24.12.2025. 22:00. Камерун – Габон – 1:0

Турнирные таблицы после 1-го тура

2-й тур

26.12.2025. 14:30. Ангола – Зимбабве

26.12.2025. 17:00. Египет – ЮАР

26.12.2025. 19:30. Замбия – Коморы

26.12.2025. 22:00. Марокко – Мали

27.12.2025. 14:30. Бенин – Ботсвана

27.12.2025. 17:00. Сенегал – ДР Конго

27.12.2025. 19:30. Уганда – Танзания

27.12.2025. 22:00. Нигерия – Тунис

28.12.2025. 14:30. Габон – Мозамбик

28.12.2025. 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан

28.12.2025. 19:30. Алжир – Буркина-Фасо

28.12.2025. 22:00. Кот-д’Ивуар – Камерун

3-й тур