Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок африканских наций
25 декабря 2025, 05:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 05:47
Фавориты на высоте. Как выглядят турнирные таблицы КАН-2025 после 1-го тура

По три очка на старте турнира в Марокко взяли все топ-команды

25 декабря 2025, 05:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 05:47
Фавориты на высоте. Как выглядят турнирные таблицы КАН-2025 после 1-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 21 по 24 декабря в Марокко состоялись матчи первого тура Кубка африканских наций 2025.

Практически все фавориты одержали победы в стартовых поединках

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По 3 очка на старте взяли топ-команды: Марокко, ЮАР, Египет, ДР Конго, Сенегал, Нигерия, Тунис, Буркина-Фасо, Алжир, Кот-д’Ивуар, Камерун,

Ниже приведены результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица.

Кубок африканских наций 2025

Результаты 1-го тура

  • 21.12.2025. 21:00. Марокко – Коморы – 2:0
  • 22.12.2025. 16:00. Мали – Замбия – 1:1
  • 22.12.2025. 19:00. ЮАР – Ангола – 2:1
  • 22.12.2025. 22:00. Египет – Зимбабве – 2:1
  • 23.12.2025. 14:30. ДР Конго – Бенин – 1:0
  • 23.12.2025. 17:00. Сенегал – Ботсвана – 3:0
  • 23.12.2025. 19:30. Нигерия – Танзания – 2:1
  • 23.12.2025. 22:00. Тунис – Уганда – 3:1
  • 24.12.2025. 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1
  • 24.12.2025. 17:00. Алжир – Судан – 3:0
  • 24.12.2025. 19:30. Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0
  • 24.12.2025. 22:00. Камерун – Габон – 1:0

Турнирные таблицы после 1-го тура

2-й тур

  • 26.12.2025. 14:30. Ангола – Зимбабве
  • 26.12.2025. 17:00. Египет – ЮАР
  • 26.12.2025. 19:30. Замбия – Коморы
  • 26.12.2025. 22:00. Марокко – Мали
  • 27.12.2025. 14:30. Бенин – Ботсвана
  • 27.12.2025. 17:00. Сенегал – ДР Конго
  • 27.12.2025. 19:30. Уганда – Танзания
  • 27.12.2025. 22:00. Нигерия – Тунис
  • 28.12.2025. 14:30. Габон – Мозамбик
  • 28.12.2025. 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан
  • 28.12.2025. 19:30. Алжир – Буркина-Фасо
  • 28.12.2025. 22:00. Кот-д’Ивуар – Камерун

3-й тур

  • 29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет
  • 29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР
  • 29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали
  • 29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко
  • 30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис
  • 30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия
  • 30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал
  • 30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго
  • 31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
  • 31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо
  • 31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар
  • 31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун
Кубок африканских наций
