Фавориты на высоте. Как выглядят турнирные таблицы КАН-2025 после 1-го тура
По три очка на старте турнира в Марокко взяли все топ-команды
С 21 по 24 декабря в Марокко состоялись матчи первого тура Кубка африканских наций 2025.
Практически все фавориты одержали победы в стартовых поединках
По 3 очка на старте взяли топ-команды: Марокко, ЮАР, Египет, ДР Конго, Сенегал, Нигерия, Тунис, Буркина-Фасо, Алжир, Кот-д’Ивуар, Камерун,
Ниже приведены результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица.
Кубок африканских наций 2025
Результаты 1-го тура
- 21.12.2025. 21:00. Марокко – Коморы – 2:0
- 22.12.2025. 16:00. Мали – Замбия – 1:1
- 22.12.2025. 19:00. ЮАР – Ангола – 2:1
- 22.12.2025. 22:00. Египет – Зимбабве – 2:1
- 23.12.2025. 14:30. ДР Конго – Бенин – 1:0
- 23.12.2025. 17:00. Сенегал – Ботсвана – 3:0
- 23.12.2025. 19:30. Нигерия – Танзания – 2:1
- 23.12.2025. 22:00. Тунис – Уганда – 3:1
- 24.12.2025. 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1
- 24.12.2025. 17:00. Алжир – Судан – 3:0
- 24.12.2025. 19:30. Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0
- 24.12.2025. 22:00. Камерун – Габон – 1:0
Турнирные таблицы после 1-го тура
2-й тур
- 26.12.2025. 14:30. Ангола – Зимбабве
- 26.12.2025. 17:00. Египет – ЮАР
- 26.12.2025. 19:30. Замбия – Коморы
- 26.12.2025. 22:00. Марокко – Мали
- 27.12.2025. 14:30. Бенин – Ботсвана
- 27.12.2025. 17:00. Сенегал – ДР Конго
- 27.12.2025. 19:30. Уганда – Танзания
- 27.12.2025. 22:00. Нигерия – Тунис
- 28.12.2025. 14:30. Габон – Мозамбик
- 28.12.2025. 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан
- 28.12.2025. 19:30. Алжир – Буркина-Фасо
- 28.12.2025. 22:00. Кот-д’Ивуар – Камерун
3-й тур
- 29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет
- 29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР
- 29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали
- 29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко
- 30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис
- 30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия
- 30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал
- 30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго
- 31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
- 31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо
- 31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар
- 31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун
