Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН
Карл Этта Эйонг забил единственный гол в ворота сборной Габона
В первом туре Кубка африканских наций 2025 команда Камеруна одержала минимальную победу над Габоном (1:0).
Матч состоялся вечером 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в игре на 6-й минуте забил Карл Этта Эйонг из Леванте, воспользовавшись передачей Бриана Мбемо из Ман Юнайтед.
Львы набрали три очка, а пантеры остаются без зачетных баллов.
Положение в группе F: Камерун, Кот-д’Ивуар (по 3 очка), Габон, Мозамбик (по 0).
Кубок африканских наций 2025
Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)
Камерун – Габон – 1:0
Гол: Карл Эта Эйонг, 6 мин
Видео гола и обзор матча
Турнирные таблицы после 1-го тура
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем, кроме клубов АПЛ, имеет возможность переехать в Саудовскую Аравию
Британец – о решении Кроуфорда повесить перчатки на гвоздь