  4. Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН
Кубок Африки
Камерун
24.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Габон
Кубок африканских наций
25 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 00:53
109
0

Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН

Карл Этта Эйонг забил единственный гол в ворота сборной Габона

25 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 00:53
109
0
Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре Кубка африканских наций 2025 команда Камеруна одержала минимальную победу над Габоном (1:0).

Матч состоялся вечером 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в игре на 6-й минуте забил Карл Этта Эйонг из Леванте, воспользовавшись передачей Бриана Мбемо из Ман Юнайтед.

Львы набрали три очка, а пантеры остаются без зачетных баллов.

Положение в группе F: Камерун, Кот-д’Ивуар (по 3 очка), Габон, Мозамбик (по 0).

Кубок африканских наций 2025

Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)

Камерун – Габон – 1:0

Гол: Карл Эта Эйонг, 6 мин

Видео гола и обзор матча

Турнирные таблицы после 1-го тура

Фотогалерея

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Камерун).
По теме:
Команда Степаненко проиграла обидчикам Динамо в 1-м туре Кубка Турции
Камерун – Габон – 1:0. Быстрая львиная хватка. Видео гола и обзор матча
Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0. Как забил Амад Диалло. Видео гола и обзор
Кубок африканских наций сборная Камеруна по футболу сборная Габона по футболу Карл Этта Эйонг видео голов и обзор Бриан Мбемо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
