Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН

В первом туре Кубка африканских наций 2025 команда Камеруна одержала минимальную победу над Габоном (1:0).

Матч состоялся вечером 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.

Единственный гол в игре на 6-й минуте забил Карл Этта Эйонг из Леванте, воспользовавшись передачей Бриана Мбемо из Ман Юнайтед.

Львы набрали три очка, а пантеры остаются без зачетных баллов.

Положение в группе F: Камерун, Кот-д’Ивуар (по 3 очка), Габон, Мозамбик (по 0).

Кубок африканских наций 2025

Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)

Камерун – Габон – 1:0

Гол: Карл Эта Эйонг, 6 мин

Видео гола и обзор матча

Турнирные таблицы после 1-го тура

Фотогалерея