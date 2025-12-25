Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Камерун – Габон – 1:0. Быстрая львиная хватка. Видео гола и обзор матча
Кубок Африки
Камерун
24.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Габон
Кубок африканских наций
25 декабря 2025, 00:41 | Обновлено 25 декабря 2025, 00:53
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре Кубка африканских наций 2025 команда Камеруна одержала минимальную победу над Габоном (1:0).

Матч состоялся 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.

Единственный гол в игре на 6-й минуте забил Карл Этта Эйонг из Леванте, воспользовавшись передачей Бриана Мбемо из Ман Юнайтед.

Львы набрали три очка, а пантеры остаются без зачетных баллов.

Кубок африканских наций 2025

Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)

Камерун – Габон – 1:0

Гол: Карл Эта Эйонг, 6

Видео гола и обзор матча

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Камерун).
Команда Степаненко проиграла обидчикам Динамо в 1-м туре Кубка Турции
Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН
Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0. Как забил Амад Диалло. Видео гола и обзор
сборная Камеруна по футболу сборная Габона по футболу видео голов и обзор Бриан Мбемо Кубок африканских наций Карл Этта Эйонг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
