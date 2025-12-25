Камерун – Габон – 1:0. Быстрая львиная хватка. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
В первом туре Кубка африканских наций 2025 команда Камеруна одержала минимальную победу над Габоном (1:0).
Матч состоялся 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.
Единственный гол в игре на 6-й минуте забил Карл Этта Эйонг из Леванте, воспользовавшись передачей Бриана Мбемо из Ман Юнайтед.
Львы набрали три очка, а пантеры остаются без зачетных баллов.
Кубок африканских наций 2025
Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)
Камерун – Габон – 1:0
Гол: Карл Эта Эйонг, 6
Видео гола и обзор матча
События матча
