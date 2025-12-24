Кот-д'Ивуар – Мозамбик, Камерун – Габон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

24 декабря на турнире проходят матчи 1-го тура группы F:

19:30. Кот-д'Ивуар – Мозамбик

22:00. Камерун – Габон

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

