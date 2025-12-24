Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кот-д'Ивуар – Мозамбик, Камерун – Габон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
24.12.2025 19:30 - : -
Мозамбик
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар – Мозамбик, Камерун – Габон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Кот-д'Ивуар

24 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

24 декабря на турнире проходят матчи 1-го тура группы F:

  • 19:30. Кот-д'Ивуар – Мозамбик
  • 22:00. Камерун – Габон

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19:30. Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Камерун – Габон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
