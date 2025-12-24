Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0. Как забил Амад Диалло. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
Сборная Кот-д’Ивуара с минимальным счетом обыграла команду Мозамбика (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.
На 49-й минуте Амад Диалло из Ман Юнайтед забил победный гол для слонов после ассиста Франка Кессье (1:0).
Ивуарийцы взяли 3 очка на старте КАН, а Мозамбик идет без зачетных баллов.
Кубок африканских наций 2025
Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)
Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0
Гол: Амад Диалло, 49
Видео гола и обзор матча
События матча
