  4. Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0. Как забил Амад Диалло. Видео гола и обзор
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
24.12.2025 19:30 – FT 1 : 0
Мозамбик
Кубок африканских наций
24 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 25 декабря 2025, 00:54
61
0

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Кот-д’Ивуара с минимальным счетом обыграла команду Мозамбика (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 49-й минуте Амад Диалло из Ман Юнайтед забил победный гол для слонов после ассиста Франка Кессье (1:0).

Ивуарийцы взяли 3 очка на старте КАН, а Мозамбик идет без зачетных баллов.

Кубок африканских наций 2025

Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)

Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0

Гол: Амад Диалло, 49

Видео гола и обзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар).
сборная Мозамбика по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу Франк Кессье видео голов и обзор Амад Диалло Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
