Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
24.12.2025 19:30 - : -
Мозамбик
24 декабря 2025, 04:40
Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций

Поединок состоится 24 декабря в 19:30 по Киеву

Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Actu Foot

24 декабря на Стад де Маракеш пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Кот д'Ивуара и Мозамбика. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Кот д'Ивуар

Команда была представителем страны-хозяйки прошлого КАН... И провалила тогда старт, и вообще-то неопытный как тренер Фаэ тогда был назначен просто как и.о. до завершения континентального турнира - а в итоге выиграл его. Ну и остался уже полноценным наставником, которому снова есть чем гордиться.

Именно под руководством Эмерса ивуарийцы добились права вернуться на мундиаль. В недавно завершившейся квалификации они получили очень упорного конкурента в лице Габона. Достаточно сказать, что спор за первое место в итоге был выигран в одно очко, 26 против 25, и для успеха пришлось победить в восьми поединках из десяти при паре ничьих. Только уже в ноябре сборная позволила себе уступить - в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Зато потом обыграла уверенно, 2:0, более скромный Оман.

Мозамбик

Сборная не особенно котировалась на континентальном уровне. Достаточно сказать, что она только второй раз в своей футбольной истории сыграет на двух КАН кряду. И на прошлом турнире, в 2023-м, добилась лучшего результата за все время: снова не победила, но хотя бы дважды оформила ничьи!

С другой стороны, сейчас в обойме есть пусть не звезды, но футболисты из топ-чемпионатов. И в отборе был вполне неплохой результат: набрав те же восемнадцать очков, что и Уганда, закончили за ее спиной, третьими, только по дополнительным показателям. А вот товарищеские матчи осенью не задались: ничья с Чад при поражениях Марокко и Анголе.

Статистика личных встреч

После трех поражений кряду, в 2008-м и 2021-м, у Мозамбика получалось сводить поединки вничью. Но в последнем матче, тоже в 2021-м, он снова проиграл континентальному гранду.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной интриги - согласимся с ними, поставив на победу сборной Кот д'Ивуара при форе -1 гол (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Кот-д'Ивуар
24 декабря 2025 -
19:30
Мозамбик
