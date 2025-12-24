Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
24.12.2025 19:30 – FT 1 : 0
Мозамбик
Кубок африканских наций
24 декабря 2025, 21:32 | Обновлено 24 декабря 2025, 21:41
В Кубке африканских наций еще один фаворит взял три очка

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Кот-д’Ивуара с минимальным счетом обыграла команду Мозамбика (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а решающий эпизод произошел сразу после перерыва.

На 49-й минуте Амад Диалло з Ман Юнайтед воспользовался передачей Франка Кессье и отправил мяч в сетку ворот, принеся слонам победу (1:0).

Ивуарийцы взяли 3 очка на старте КАН, а Мозамбик идет без зачетных баллов. В другом матче этой группы вечером сыграют Камерун и Габон.

Кубок африканских наций 2025

Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)

Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0

Гол: Диалло, 49

Турнирная таблица

Кубок африканских наций сборная Кот-д'Ивуара по футболу Амад Диалло сборная Мозамбика по футболу Франк Кессье видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
