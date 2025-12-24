Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН
В Кубке африканских наций еще один фаворит взял три очка
Сборная Кот-д’Ивуара с минимальным счетом обыграла команду Мозамбика (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.
Первый тайм прошел без забитых мячей, а решающий эпизод произошел сразу после перерыва.
На 49-й минуте Амад Диалло з Ман Юнайтед воспользовался передачей Франка Кессье и отправил мяч в сетку ворот, принеся слонам победу (1:0).
Ивуарийцы взяли 3 очка на старте КАН, а Мозамбик идет без зачетных баллов. В другом матче этой группы вечером сыграют Камерун и Габон.
Кубок африканских наций 2025
Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)
Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0
Гол: Диалло, 49
Турнирная таблица
