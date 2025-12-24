Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН

Сборная Кот-д’Ивуара с минимальным счетом обыграла команду Мозамбика (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 24 декабря на стадионе в марокканском Марракеше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел без забитых мячей, а решающий эпизод произошел сразу после перерыва.

На 49-й минуте Амад Диалло з Ман Юнайтед воспользовался передачей Франка Кессье и отправил мяч в сетку ворот, принеся слонам победу (1:0).

Ивуарийцы взяли 3 очка на старте КАН, а Мозамбик идет без зачетных баллов. В другом матче этой группы вечером сыграют Камерун и Габон.

Кубок африканских наций 2025

Группа F. 1-й тур. 24 декабря, Марракеш (Марокко)

Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0

Гол: Диалло, 49

Турнирная таблица

