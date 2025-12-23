Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тунис переиграл Уганду в КАН. Это потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 24 декабря 2025, 00:02
Тунис переиграл Уганду в КАН. Это потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026

Счет открыл Эльес Схири, а затем дубль оформил Элиас Ашури

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Туниса удачно начала выступление на Кубке африканских наций, одержав победу над Угандой (3:1) в матче 1-го тура группы C.

Поединок состоялся вечером 23 декабря в Рабате на арене Stade Olympique de Rabat.

Сборная Туниса решила исход встречи уже в первом тайме, забив два мяча, а после перерыва довела счет до крупного.

На 10-й минуте счет открыл Эльес Скири из Айнтрахта, а позже дубль оформил Элиас Ашури из Копенгагена. Уганда в конце игры забила гол престижа.

Благодаря этой победе Тунис набрал три очка и возглавил группу C. Уганда стартовала на турнире без зачетных баллов.

Турнирное положение в группе C: Тунис, Нигерия (по 3 очка), Танзания, Уганда (по 0).

Сборная Туниса станет соперником Украины в группе на ЧМ-2026 (вместе с Нидерландами и Японией), если сине-желтые в марте выиграют матчи плей-офф квалификации против Швеции и Польши (или Албании).

Кубок африканских наций 2025

Группа C. 1-й тур, 23 декабря. Рабат (Марокко)

Тунис – Уганда – 3:1

Голы: Эльес Скири, 10, Элиас Ашури, 40, 64 – Омеди, 90+2

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
