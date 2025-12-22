Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Африки
Тунис
23.12.2025 22:00 - : -
Уганда
Кубок африканских наций
Тунис – Уганда. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций

Матч начнется 23 декабря в 22:00 по Киеву

Тунис – Уганда. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций
КАН

Во вторник, 23 декабря, состоится поединок 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между Тунисом и Угандой. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тунис

В последнее время коллектив показывает довольно неплохие результаты. За 10 игр квалификации на Чемпионат мира Туниса удалось завоевать 28 очков, которые позволили ему занять безоговорочное 1-е место группы и получить путевку на мундиаль. Что интересно – ни в одном из матчей команда не пропустила.

Однако вот на Арабском кубке ФИФА коллектив выступил не слишком удачно – за 3 игры группового этапа ему удалось добыть в борьбе лишь 4 очка, благодаря которым он занял 3-ю строчку группы и в конце концов остался за бортом плей-офф.

Уганда

Не столь уверенный футбол демонстрировали угандийцы в квалификации Чемпионата мира. За 10 игр им удалось добыть в борьбе 18 баллов, которые позволили им занять 2-ю строчку собственной группы, отстав от Алжира на 7 очков. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в плей-офф квалификации (в зачете 2-х мест Уганда оказалась на предпоследнем, 8-м месте), поэтому команда уж точно не сыграет на мундиале.

На летнем Чемпионате африканских наций Уганда смогла занять 1-ю позицию группы и выйти в плей-офф, однако уже в четвертьфинале команда минимально уступила Сенегал.

Личные встречи

В официальных играх в ХХ веке команды еще не встречались.

Интересные факты

  • В последних 4-х официальных играх Уганда трижды хранила ворота сухими.
  • В предыдущих 13 официальных матчах Тунис пропустил всего 3 гола.
  • За 13 последних официальных игр Тунис одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

Прогноз

Я поставлю на победу Туниса с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Тунис
23 декабря 2025 -
22:00
Уганда
Победа Туниса 1.71
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
