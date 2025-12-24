Тунис – Уганда – 3:1. Возможный соперник Украины на ЧМ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
Сборная Туниса удачно начала выступление на Кубке африканских наций, одержав победу над Угандой (3:1) в матче 1-го тура группы C.
Поединок состоялся вечером 23 декабря в Рабате на арене Stade Olympique de Rabat.
На 10-й минуте счет открыл Эльес Скири из Айнтрахта, а позже дубль оформил Элиас Ашури из Копенгагена. Уганда в конце игры забила гол престижа.
Сборная Туниса может стать соперником Украины в группе на ЧМ-2026, если сине-желтые пройдут плей-офф квалификации.
Кубок африканских наций 2025
Группа C. 1-й тур, 23 декабря. Рабат (Марокко)
Тунис – Уганда – 3:1
Голы: Эльес Скири, 10, Элиас Ашури, 40, 64 – Омеди, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
