Сборная Туниса удачно начала выступление на Кубке африканских наций, одержав победу над Угандой (3:1) в матче 1-го тура группы C.

Поединок состоялся вечером 23 декабря в Рабате на арене Stade Olympique de Rabat.

На 10-й минуте счет открыл Эльес Скири из Айнтрахта, а позже дубль оформил Элиас Ашури из Копенгагена. Уганда в конце игры забила гол престижа.

Сборная Туниса может стать соперником Украины в группе на ЧМ-2026, если сине-желтые пройдут плей-офф квалификации.

Кубок африканских наций 2025

Группа C. 1-й тур, 23 декабря. Рабат (Марокко)

Тунис – Уганда – 3:1

Голы: Эльес Скири, 10, Элиас Ашури, 40, 64 – Омеди, 90+2

Видео голов и обзор матча