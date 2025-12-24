Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тунис – Уганда – 3:1. Возможный соперник Украины на ЧМ. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Тунис
23.12.2025 22:00 – FT 3 : 1
Уганда
Кубок африканских наций
24 декабря 2025, 01:12 | Обновлено 24 декабря 2025, 01:17
35
0

Тунис – Уганда – 3:1. Возможный соперник Украины на ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

24 декабря 2025, 01:12 | Обновлено 24 декабря 2025, 01:17
35
0
Тунис – Уганда – 3:1. Возможный соперник Украины на ЧМ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Туниса удачно начала выступление на Кубке африканских наций, одержав победу над Угандой (3:1) в матче 1-го тура группы C.

Поединок состоялся вечером 23 декабря в Рабате на арене Stade Olympique de Rabat.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 10-й минуте счет открыл Эльес Скири из Айнтрахта, а позже дубль оформил Элиас Ашури из Копенгагена. Уганда в конце игры забила гол престижа.

Сборная Туниса может стать соперником Украины в группе на ЧМ-2026, если сине-желтые пройдут плей-офф квалификации.

Кубок африканских наций 2025

Группа C. 1-й тур, 23 декабря. Рабат (Марокко)

Тунис – Уганда – 3:1

Голы: Эльес Скири, 10, Элиас Ашури, 40, 64 – Омеди, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Denis Omedi (Уганда).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Элиас Ашури (Тунис).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Элиас Ашури (Тунис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Тунис).
сборная Туниса по футболу сборная Уганды по футболу видео голов и обзор Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
