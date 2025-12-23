Нигерия – Танзания, Тунис – Уганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций
23 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
23 декабря на турнире проходят матчи 1-го тура группы C:
- 19:30. Нигерия – Танзания
- 22:00. Тунис – Уганда
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
19:30. Нигерия – Танзания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00. Тунис – Уганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник сборной Украины считает, что защитник был бы более полезным в середине поля
Легендарный украинский тренер высказался в отношении легионеров Карпат