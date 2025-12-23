Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Нигерия – Танзания, Тунис – Уганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Нигерия
23.12.2025 19:30 - : -
Танзания
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 15:07 | Обновлено 23 декабря 2025, 15:10
19
0

Смотрите 23 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций

Нигерия – Танзания, Тунис – Уганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии

23 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

23 декабря на турнире проходят матчи 1-го тура группы C:

  • 19:30. Нигерия – Танзания
  • 22:00. Тунис – Уганда

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19:30. Нигерия – Танзания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Тунис – Уганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
