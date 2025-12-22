Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Салаха на 90+1 минуте принес Египту победу над Зимбабве на старте КАН
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:03
Гол Салаха на 90+1 минуте принес Египту победу над Зимбабве на старте КАН

У фараонов также отличился Омар Мармуш из Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сборная Египта с победы начала выступление на Кубке африканских наций 2025.

В матче 1-го тура фараоны обыграли команду Зимбабве со счетом 2:1. Поединок состоялся 22 декабря на арене Стад Адрар в Агадире.

Первыми забили футболисты Зимбабве: на 20-й минуте отличился Принс Дубе. Египет сравнял счет на 64-й минуте, когда забил Омар Мармуш из Ман Сити.

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Мохамед Салах, знаменитый форвард Ливерпуля, получил передачу от Мостафы Мохамеда в штрафной площадке и точно пробил в угол ворот, что принесло Египту победу (2:1).

Положение в группе B после 1-го тура: Египет, ЮАР (по 3 очка), Ангола, Зимбабве (по 0).

Кубок африканских наций 2025

1-й тур, 22 декабря 2025. Агадир (Марокко)

Египет – Зимбабве – 2:1

Голы: Мармуш, 64, Салах, 90+1 – Дубе, 20

сборная Египта по футболу сборная Зимбабве по футболу Кубок африканских наций Омар Мармуш Мохамед Салах
