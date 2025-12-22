Мали – Замбия, ЮАР – Ангола, Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн LIVE

22 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

22 декабря на турнире проходят три матча 1-го тура:

16:00. Мали – Замбия

19:00. ЮАР – Ангола

22:00. Египет – Зимбабве

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

16:00. Мали – Замбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19:00. ЮАР – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция