Мали – Замбия, ЮАР – Ангола, Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций
22 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
22 декабря на турнире проходят три матча 1-го тура:
- 16:00. Мали – Замбия
- 19:00. ЮАР – Ангола
- 22:00. Египет – Зимбабве
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
