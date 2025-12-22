Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мали – Замбия, ЮАР – Ангола, Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Африки
Мали
22.12.2025 16:00 - : -
Замбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 14:36 | Обновлено 22 декабря 2025, 14:40
38
0

Мали – Замбия, ЮАР – Ангола, Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций

22 декабря 2025, 14:36 | Обновлено 22 декабря 2025, 14:40
38
0
Мали – Замбия, ЮАР – Ангола, Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

22 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

22 декабря на турнире проходят три матча 1-го тура:

  • 16:00. Мали – Замбия
  • 19:00. ЮАР – Ангола
  • 22:00. Египет – Зимбабве

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

16:00. Мали – Замбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19:00. ЮАР – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Египет – Зимбабве. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Мали – Замбия. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Южная Африка – Ангола. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Кубок африканских наций смотреть онлайн сборная Анголы по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Египта по футболу сборная Зимбабве по футболу сборная Мали по футболу сборная Замбии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22 декабря 2025, 08:45 9
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная

ЭйДжей разбил американца в шестом раунде

Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Бокс | 22 декабря 2025, 07:02 4
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»

Британец стремится к бою с Тайсоном Фьюри

«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Бокс | 22.12.2025, 08:59
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
Футбол | 22.12.2025, 13:22
ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 13
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем