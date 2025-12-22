Заруба Мали и Замбии. Не забили пенальти, исправились и пропустили на 90+2
Обе команды взял по одному очку в стартовом туре Кубка Африки
Сборная Мали и Замбии сыграли вничью (1:1) в стартовом матче Кубка африканских наций.
Матч первого раунда турнира прошел в Касабланке (Марокко) на арене Стад Мохамед V.
Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя команда Мали имела отличную возможность открыть счет. На 42-й минуте Эль-Билаль Туре не реализовал пенальти.
После перерыва малийцы добавили активности, и на 61-й минуте счет был открыт. Лассин Синайоко забил с добивания. Однако Замбия сумела спасти игру, Патсон Дака отличился на 90+2 минуте (1:1).
Турнирное положение в группе A после 1-го тура: Марокко (3 очка), Мали, Замбия (по 1), Коморские острова (по 0).
Кубок африканских наций
1-й тур, 22 декабря 2025, Касабланка (Марокко)
Мали – Замбия – 1:1
Голы: Лассин Синайоко, 61 – Патсон Дака, 90+2
Нереализованный пенальти: Эль-Билаль Туре, 42 (Мали)
Турнирная таблица
