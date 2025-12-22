Заруба Мали и Замбии. Не забили пенальти, исправились и пропустили на 90+2

Сборная Мали и Замбии сыграли вничью (1:1) в стартовом матче Кубка африканских наций.

Матч первого раунда турнира прошел в Касабланке (Марокко) на арене Стад Мохамед V.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя команда Мали имела отличную возможность открыть счет. На 42-й минуте Эль-Билаль Туре не реализовал пенальти.

После перерыва малийцы добавили активности, и на 61-й минуте счет был открыт. Лассин Синайоко забил с добивания. Однако Замбия сумела спасти игру, Патсон Дака отличился на 90+2 минуте (1:1).

Турнирное положение в группе A после 1-го тура: Марокко (3 очка), Мали, Замбия (по 1), Коморские острова (по 0).

Кубок африканских наций

1-й тур, 22 декабря 2025, Касабланка (Марокко)

Мали – Замбия – 1:1

Голы: Лассин Синайоко, 61 – Патсон Дака, 90+2

Нереализованный пенальти: Эль-Билаль Туре, 42 (Мали)

Турнирная таблица

Фотогалерея