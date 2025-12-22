Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мали – Замбия – 1:1. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
Мали
22.12.2025 16:00 – FT 1 : 1
Замбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 22 декабря 2025, 19:29
63
0

Мали – Замбия – 1:1. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

22 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 22 декабря 2025, 19:29
63
0
Мали – Замбия – 1:1. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Мали и Замбии сыграли вничью (1:1) в стартовом матче Кубка африканских наций.

Матч первого раунда турнира прошел в Касабланке (Марокко) на арене Стад Мохамед V.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 42-й минуте Эль-Билаль Туре не реализовал пенальти для Мали. На 61-й минуте Лассин Синайоко провел гол с добивания.

Однако Замбия сумела спасти игру, Патсон Дака отличился на 90+2 минуте (1:1).

Кубок африканских наций

1-й тур, 22 декабря 2025, Касабланка (Марокко)

Мали – Замбия – 1:1

Голы: Лассин Синайоко, 61 – Патсон Дака, 90+2

Нереализованный пенальти: Эль-Билаль Туре, 42 (Мали)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Замбия).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лассин Синайоко (Мали).
По теме:
Мали – Замбия, ЮАР – Ангола, Египет – Зимбабве. Смотреть онлайн LIVE
Заруба Мали и Замбии. Не забили пенальти, исправились и пропустили на 90+2
Португалия U-15 – Украина U-15 – 0:0 (пен. 4:5). Серия пенальти. Видеообзор
сборная Мали по футболу пенальти сборная Замбии по футболу видео голов и обзор Патсон Дака Эль-Билаль Туре Лассин Синайоко Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Бокс | 22 декабря 2025, 08:59 1
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце

Британец отметил вклад украинца в историю бокса

Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах
Футбол | 22 декабря 2025, 13:37 16
Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах
Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах

Авторитетный украинский наставник обратился к президенту клуба

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Футбол | 22.12.2025, 04:44
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Футбол | 22.12.2025, 19:29
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 5
Футбол
«Больше вопросов к мозгу». Спортврач оценил травму Пола в игре с Джошуа
«Больше вопросов к мозгу». Спортврач оценил травму Пола в игре с Джошуа
20.12.2025, 23:15 2
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 5
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
21.12.2025, 13:42 5
Биатлон
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
21.12.2025, 10:31 3
Бокс
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем