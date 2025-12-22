Мали – Замбия – 1:1. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
Сборная Мали и Замбии сыграли вничью (1:1) в стартовом матче Кубка африканских наций.
Матч первого раунда турнира прошел в Касабланке (Марокко) на арене Стад Мохамед V.
На 42-й минуте Эль-Билаль Туре не реализовал пенальти для Мали. На 61-й минуте Лассин Синайоко провел гол с добивания.
Однако Замбия сумела спасти игру, Патсон Дака отличился на 90+2 минуте (1:1).
Кубок африканских наций
1-й тур, 22 декабря 2025, Касабланка (Марокко)
Мали – Замбия – 1:1
Голы: Лассин Синайоко, 61 – Патсон Дака, 90+2
Нереализованный пенальти: Эль-Билаль Туре, 42 (Мали)
Видео голов и обзор матча
События матча
