22 декабря, в первом туре группового раунда Кубка Африки, между собой сыграют Мали – Замбия. Матч начнется в 16:30 по киевскому времени

Мали

Сборная Мали может стать своеобразной «темной лошадкой» турнира. Команда с таким составом точно должна выходить из группы, да и создаст проблемы сопернику. Многие футболисты сборной играют в Европе, в основном это французские клубы, хотя есть и другие серьезные коллективы.

Мали не удалось пробиться на чемпионат мира, так как команда стала третьей в своей группе, отставание от второго Мадагаскара составило всего один балл. «Орлы» никогда ранее не выигрывали Кубок Африки, хотя есть на их счету один финал, это было в далеком 1972 году, кроме этого, было пять выходов в полуфинал. Предстоящий турнир хорошая возможность реабилитироваться за неудачное выступление в квалификации к чемпионату мира.

Замбия

«Медные пули» имеют солидную историю выступлений на Кубке Африки, один раз они брали здесь титул, кроме этого, дважды уступали в финале. Замбия выигрывала турнир в 2012 году, с тех пор, ни разу не удавалось пройти дальше группового этапа.

В ноябре-декабре этого года команда провела три товарищеских матча, все проиграла, Южной Африке – 1:3, Анголе – 2:3 и ДР Конго – 0:2. Замбия в своем отборе к чемпионату мира, до последнего тура боролась за второе место, в заключительном матче нужно было обыгрывать дома прямого конкурента Нигер, но проиграли 0:1, из-за чего стали только четвертыми. Очевидных звезд в составе нет, даже выход из группы будет достойным результатом.

Личные встречи

У соперников небольшая история очных противостояний, а играли они с переменным успехом. Последняя встреча состоялась в 2022 году, тогда в товарищеском матче футболисты Мали выиграли 1:0.

Прогноз

На бумаге, сборная Мали котируется фаворитом, с чем я согласен, ведь состав у формальных хозяев этой встречи явно сильнее. Думаю, команды постараются сыграть осторожно, ведь это только старт престижного турнира. Возможно, соперники не порадуют большим количеством опасных моментов. Соглашусь здесь с котировками и поставлю на чистую победу Мали за 1,61.