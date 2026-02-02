Шахтер нашел для капитана сборной новый клуб. Сделка с испанцами сорвана

Датский «Вайле» близок к подписанию защитника донецкого «Шахтера». По информации источника, клуб из Нерресковена завершает переговоры об аренде капитана молодежной сборной Грузии Луки Лацабидзе.

21-летний центральный защитник присоединится к команде на правах аренды до лета без опции выкупа.

Лацабидзе перешел в «Шахтер» летом 2024 года из тбилисского «Динамо», после чего выступал на правах аренды за несколько клубов. Защитник имеет рост более 190 см и ранее был близок к переходу в испанский «Кадис», однако сделка сорвалась. Теперь футболист может продолжить карьеру в чемпионате Дании.