Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер нашел для капитана сборной новый клуб. Сделка с испанцами сорвана
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 02 февраля 2026, 19:10
1094
0

Шахтер нашел для капитана сборной новый клуб. Сделка с испанцами сорвана

Лацабидзе перейдет в клуб «Вайле»

02 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 02 февраля 2026, 19:10
1094
0
Шахтер нашел для капитана сборной новый клуб. Сделка с испанцами сорвана
ФК Шахтер. Лука Лацабидзе

Датский «Вайле» близок к подписанию защитника донецкого «Шахтера». По информации источника, клуб из Нерресковена завершает переговоры об аренде капитана молодежной сборной Грузии Луки Лацабидзе.

21-летний центральный защитник присоединится к команде на правах аренды до лета без опции выкупа.

Лацабидзе перешел в «Шахтер» летом 2024 года из тбилисского «Динамо», после чего выступал на правах аренды за несколько клубов. Защитник имеет рост более 190 см и ранее был близок к переходу в испанский «Кадис», однако сделка сорвалась. Теперь футболист может продолжить карьеру в чемпионате Дании.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Эпицентр подпишет игрока Динамо, который не входит в планы Игоря Костюка
Лука Лацабидзе Вайле чемпионат Дании по футболу трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Tipsbladet
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удинезе – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 02 февраля 2026, 18:11 0
Удинезе – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 февраля в 21:45 по Киеву

Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02 февраля 2026, 05:42 14
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо

Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 02.02.2026, 15:40
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 6
Бокс
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем