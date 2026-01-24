Испанский клуб запросил аренду центрбека Шахтера

Клуб испанской Ла Лиги 2 «Кадис» проявляет предметный интерес к 21-летнему центрбеку «Шахтера» Луке Лацабидзе.

По информации журналиста Руди Галетти, «желтая подлодка» уже оформила запрос в донецкий клуб по аренде грузинского игрока на срок до конца сезона.

Если стороны достигнут соглашения, то ожидается, что Лацабидзе будет досрочно возвращен из аренды в «Динамо» Тбилиси, где выступает с лета минувшего года.

«Кадис» в настоящий момент занимает 8-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона испанского клубного футбола.

На счету Лацабидзе 14 матчей, 1 гол и 1 ассист в чемпионате Грузии-2025.