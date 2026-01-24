Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанский клуб запросил аренду центрбека Шахтера
Украина. Премьер лига
Испанский клуб запросил аренду центрбека Шахтера

Лука Лацабидзе заинтересовал «Кадис»

Испанский клуб запросил аренду центрбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Лацабидзе

Клуб испанской Ла Лиги 2 «Кадис» проявляет предметный интерес к 21-летнему центрбеку «Шахтера» Луке Лацабидзе.

По информации журналиста Руди Галетти, «желтая подлодка» уже оформила запрос в донецкий клуб по аренде грузинского игрока на срок до конца сезона.

Если стороны достигнут соглашения, то ожидается, что Лацабидзе будет досрочно возвращен из аренды в «Динамо» Тбилиси, где выступает с лета минувшего года.

«Кадис» в настоящий момент занимает 8-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона испанского клубного футбола.

На счету Лацабидзе 14 матчей, 1 гол и 1 ассист в чемпионате Грузии-2025.

У Динамо появились конкуренты в борьбе за Пулулу
«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко
Виктор ФОНТ о Лапорте: «В этом руководстве есть непрозрачность и обман»
