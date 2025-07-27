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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 14:03 |
4049
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перебрался в Динамо

Лука Лацабидзе будет выступать в составе тбилисского «Динамо» на правах аренды

27 июля 2025, 14:03 |
4049
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перебрался в Динамо
ФК Динамо Тбилиси. Лука Лацабидзе

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Лука Лацабидзе официально стал игроком тбилисского «Динамо». Об этом пишет пресс-служба грузинского клуба.

По официальной информации, 21-летний защитник будет выступать в составе 19-кратного чемпиона Грузии на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

Лука перебрался в Шахтер в феврале 2024 года за 700 тысяч евро. Прошлый сезон на правах аренды провел в Черноморце (1 ассист в 18 матчах). Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера

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Динамо Тбилиси Лука Лацабидзе Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Тбилиси
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