Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Египет – Зимбабве. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Кубок Африки
Египет
22.12.2025 22:00 - : -
Зимбабве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 08:05 |
87
0

Египет – Зимбабве. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций

Поединок состоится 22 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

22 декабря 2025, 08:05 |
87
0
Египет – Зимбабве. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря на Стад Адрар пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Египта и Зимбабве. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Египет

Команда оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, она возвращается на чемпионат мира. Причем сумела пробиться туда одной из первых участников квалификации. В итоге ее закончили на первом месте, выиграв восемь матчей из десяти при двух ничьих.

Но не стоит забывать, что в этом месяце сборная уже приняла участие в другом турнире, Арабском кубке. И там фактически провалилась, не выйдя из группы (ничьи с Кувейтом и ОАЭ и поражение Иордании). Хотя, конечно, сейчас состав усилится основными звездами. В том числе и Салахом, который теперь еще и попытается показать себя тут максимально на фоне всех неудач в Ливерпуле в этом сезоне.

Зимбабве

Сборная котируется куда ниже, чем ее соперник. Тут могут разве что мечтать о том, чтобы выйти на мундиаль. Ну, а крайний розыгрыш был уже откровенно провальным. Так ни разу в десяти матчах и не получилось выиграть, и, собрав по пять ничьих и поражений, в итоге аутсайдер занял последнее, с отрывом, место в своей группе, это при том, что там выступали такие гранды, как Лесото и Руанда!

Нельзя сказать, чтобы получилось как-то прибавить в последнее время. Хотя все же стоит помнить, что на последних сборах после поражения 1:3 в товарищеском поединке с Алжиром аутсайдер ухитрился победить 2:1 Катар, что очень даже достойно смотрится в азиатском футболе. Впрочем, то был тоже только контрольный матч.

Статистика личных встреч

В прошлом столетии было равенство. Но в этом все пять очных поединков было выиграно египтянами, причем неоднократно победы были с не минимальным счетом.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются, что у Салаха и компании получится продлить свою прекрасную серию в очных встречах. На этот раз они вполне способны обыграть этого, удобного для себя соперника, с форой -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Египет
22 декабря 2025 -
22:00
Зимбабве
Фора Египта (-1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Южная Африка – Ангола. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Мали – Замбия. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
сборная Египта по футболу сборная Зимбабве по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме
Футбол | 22 декабря 2025, 04:22 1
Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме
Винисиус убрал фото с футболкой Реала в инстаграме

Безголевая серия футболиста длится уже 17 поединков

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22 декабря 2025, 07:53 0
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб

Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»

Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Футбол | 21.12.2025, 11:10
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Футбол | 22.12.2025, 07:28
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 21.12.2025, 23:02
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
20.12.2025, 08:00
Футбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 2
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 7
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем