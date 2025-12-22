22 декабря на Стад Адрар пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Египта и Зимбабве. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Египет

Команда оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, она возвращается на чемпионат мира. Причем сумела пробиться туда одной из первых участников квалификации. В итоге ее закончили на первом месте, выиграв восемь матчей из десяти при двух ничьих.

Но не стоит забывать, что в этом месяце сборная уже приняла участие в другом турнире, Арабском кубке. И там фактически провалилась, не выйдя из группы (ничьи с Кувейтом и ОАЭ и поражение Иордании). Хотя, конечно, сейчас состав усилится основными звездами. В том числе и Салахом, который теперь еще и попытается показать себя тут максимально на фоне всех неудач в Ливерпуле в этом сезоне.

Зимбабве

Сборная котируется куда ниже, чем ее соперник. Тут могут разве что мечтать о том, чтобы выйти на мундиаль. Ну, а крайний розыгрыш был уже откровенно провальным. Так ни разу в десяти матчах и не получилось выиграть, и, собрав по пять ничьих и поражений, в итоге аутсайдер занял последнее, с отрывом, место в своей группе, это при том, что там выступали такие гранды, как Лесото и Руанда!

Нельзя сказать, чтобы получилось как-то прибавить в последнее время. Хотя все же стоит помнить, что на последних сборах после поражения 1:3 в товарищеском поединке с Алжиром аутсайдер ухитрился победить 2:1 Катар, что очень даже достойно смотрится в азиатском футболе. Впрочем, то был тоже только контрольный матч.

Статистика личных встреч

В прошлом столетии было равенство. Но в этом все пять очных поединков было выиграно египтянами, причем неоднократно победы были с не минимальным счетом.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются, что у Салаха и компании получится продлить свою прекрасную серию в очных встречах. На этот раз они вполне способны обыграть этого, удобного для себя соперника, с форой -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,6).