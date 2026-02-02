Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир МУЛИК: «Для меня важно забивать в каждом матче»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 18:07 |
111
0

Владимир МУЛИК: «Для меня важно забивать в каждом матче»

Форвард «Кривбасса» поделился впечатлениями о спарринге с клубом из Китая

02 февраля 2026, 18:07 |
111
0
Владимир МУЛИК: «Для меня важно забивать в каждом матче»
ФК Кривбасс. Владимир Мулик

«Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Испании провел товарищеский матч с китайским клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Команда Патрика ван Леувена одержала победу со счетом 3:0. Результат спарринга прокомментировал автор третьего мяча в этом поединке Владимир Мулик.

– Владимир, как можешь прокомментировать очередной спарринг?

– Была непростая игра, мы к ней тщательно готовились. Полагаю, заслуженно победили. Поздравляю команду и наших болельщиков с первой победой в 2026 году. Мы проделали много тяжелой работы накануне спарринга.

– Ты стал автором третьего гола. Насколько этот мяч важен для тебя?

– Очень важный. Вообще-то важно забивать в каждом матче. Поэтому постоянно стараюсь максимально выкладываться, активно прессинговать соперников. Как раз так и забил: прессинговал, защитник ошибся и мне удалось отличиться и помочь «Кривбассу» победить.

– Твое мнение: как меняется игра команды во время сборов?

– Важно прогрессировать каждый день. На сборах мы всегда вместе, и это очень хорошо, и нарабатываем много разных моментов: тактических, физических, психологических.

– Как оценишь собственный прогресс в течение сборов?

– Скажу так: есть еще многое над чем работать. Впереди много работы. Нельзя останавливаться, а нужно ставить только максимальные цели.

По теме:
Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над Динамо
ВИДЕО. Сборы Полесья в Испании. Гуцуляк побывал в гостях у Довбика
С дублем новичка. Эпицентр разобрался с болгарским клубом Фратрия
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда) контрольные матчи УПЛ Владимир Мулик
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Футбол | 02 февраля 2026, 17:15 0
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»

Назаренко повезло быть на стадионе

Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02 февраля 2026, 07:02 11
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент

Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри

Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 02.02.2026, 15:40
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Футзал | 02.02.2026, 00:07
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Бокс | 02.02.2026, 03:22
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 33
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 4
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 6
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 13
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем