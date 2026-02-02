Владимир МУЛИК: «Для меня важно забивать в каждом матче»

«Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Испании провел товарищеский матч с китайским клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Команда Патрика ван Леувена одержала победу со счетом 3:0. Результат спарринга прокомментировал автор третьего мяча в этом поединке Владимир Мулик.

– Владимир, как можешь прокомментировать очередной спарринг?

– Была непростая игра, мы к ней тщательно готовились. Полагаю, заслуженно победили. Поздравляю команду и наших болельщиков с первой победой в 2026 году. Мы проделали много тяжелой работы накануне спарринга.

– Ты стал автором третьего гола. Насколько этот мяч важен для тебя?

– Очень важный. Вообще-то важно забивать в каждом матче. Поэтому постоянно стараюсь максимально выкладываться, активно прессинговать соперников. Как раз так и забил: прессинговал, защитник ошибся и мне удалось отличиться и помочь «Кривбассу» победить.

– Твое мнение: как меняется игра команды во время сборов?

– Важно прогрессировать каждый день. На сборах мы всегда вместе, и это очень хорошо, и нарабатываем много разных моментов: тактических, физических, психологических.

– Как оценишь собственный прогресс в течение сборов?

– Скажу так: есть еще многое над чем работать. Впереди много работы. Нельзя останавливаться, а нужно ставить только максимальные цели.