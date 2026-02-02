Артета сравнил игрока Арсенала с Месси: «Я такого еще не видел»
Тренер расхвалил Доумана
Наставник Арсенала Микель Артета рад, что клуб подписал предварительный профессиональный контракт с хавбеком Максом Доуманом, которого постепенно подпускают к первой команде.
«Доуман – один из лучших юных игроков, с которыми я работал. Я такого еще не видел. Можно сравнивать с одним парнем, который был в Барселоне и стал легендой, но даже так Макс выделяется».
«Мне нравится его спокойствие. Даже на заполненном стадионе он показывает класс и уверенность», – сказал Артета.
В прошлом году, когда Максу было 15 лет, он установил несколько возрастных рекордов в Лиге чемпионов и в истории лондонского клуба.
В нынешнем сезоне Доуман провел 9 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Романтическая хронология личной жизни Криштиану Роналду
Каталонцы подписали Бельтрана, что ставит точку на приходе Шапаренко