Артета сравнил игрока Арсенала с Месси: «Я такого еще не видел»

Наставник Арсенала Микель Артета рад, что клуб подписал предварительный профессиональный контракт с хавбеком Максом Доуманом, которого постепенно подпускают к первой команде.

«Доуман – один из лучших юных игроков, с которыми я работал. Я такого еще не видел. Можно сравнивать с одним парнем, который был в Барселоне и стал легендой, но даже так Макс выделяется».

«Мне нравится его спокойствие. Даже на заполненном стадионе он показывает класс и уверенность», – сказал Артета.

В прошлом году, когда Максу было 15 лет, он установил несколько возрастных рекордов в Лиге чемпионов и в истории лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Доуман провел 9 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.