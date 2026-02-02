Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артета сравнил игрока Арсенала с Месси: «Я такого еще не видел»
Англия
02 февраля 2026, 15:59 | Обновлено 02 февраля 2026, 16:12
782
2

Артета сравнил игрока Арсенала с Месси: «Я такого еще не видел»

Тренер расхвалил Доумана

Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Доуман

Наставник Арсенала Микель Артета рад, что клуб подписал предварительный профессиональный контракт с хавбеком Максом Доуманом, которого постепенно подпускают к первой команде.

«Доуман – один из лучших юных игроков, с которыми я работал. Я такого еще не видел. Можно сравнивать с одним парнем, который был в Барселоне и стал легендой, но даже так Макс выделяется».

«Мне нравится его спокойствие. Даже на заполненном стадионе он показывает класс и уверенность», – сказал Артета.

В прошлом году, когда Максу было 15 лет, он установил несколько возрастных рекордов в Лиге чемпионов и в истории лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Доуман провел 9 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Макс Доуман Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
NM16071
Бо не потрібно дитину у 15 років випускати проти дорослих бугаїв. Мессі дебютував в офіційних матчах у 17 років.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Да, только у него 2 месяца травма уже. Многих "месси" скушала травматичность
Ответить
0
