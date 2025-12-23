Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Египет – Зимбабве – 2:1. Победный гол Салаха на 90+1. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Египет
22.12.2025 22:00 – FT 2 : 1
Зимбабве
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 01:39 | Обновлено 23 декабря 2025, 01:42
45
0

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сборная Египта с победы начала выступление на Кубке африканских наций 2025.

В матче 1-го тура фараоны обыграли команду Зимбабве со счетом 2:1. Поединок состоялся 22 декабря на арене Стад Адрар в Агадире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Зимбабве на 20-й минуте отличился Принс Дубе. Египет сравнял счет на 64-й минуте, забил Омар Мармуш из Ман Сити.

На 90+1-й минуте Мохамед Салах, знаменитый форвард Ливерпуля, принес Египту победу (2:1).

Кубок африканских наций 2025

1-й тур, 22 декабря 2025. Агадир (Марокко)

Египет – Зимбабве – 2:1

Голы: Мармуш, 64, Салах, 90+1 – Дубе, 20

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Египет).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Египет).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Prince Dube (Зимбабве).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
