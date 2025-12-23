Египет – Зимбабве – 2:1. Победный гол Салаха на 90+1. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
Сборная Египта с победы начала выступление на Кубке африканских наций 2025.
В матче 1-го тура фараоны обыграли команду Зимбабве со счетом 2:1. Поединок состоялся 22 декабря на арене Стад Адрар в Агадире.
Для Зимбабве на 20-й минуте отличился Принс Дубе. Египет сравнял счет на 64-й минуте, забил Омар Мармуш из Ман Сити.
На 90+1-й минуте Мохамед Салах, знаменитый форвард Ливерпуля, принес Египту победу (2:1).
Кубок африканских наций 2025
1-й тур, 22 декабря 2025. Агадир (Марокко)
Египет – Зимбабве – 2:1
Голы: Мармуш, 64, Салах, 90+1 – Дубе, 20
Видео голов и обзор матча
События матча
