Аль-Рияд – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Рияд
02.02.2026 17:15 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 13:01 | Обновлено 02 февраля 2026, 14:36
Аль-Рияд – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок начнется 2 февраля в 17:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

2 февраля, свою встречу в рамках 20 тура чемпионата Саудовской Аравии проведут Аль-Рияд – Аль-Наср. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

Аль-Рияд

В этом чемпионате Аль-Рияд выступает слабо, команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко. В последнем туре сыграли вничью на выезде с главным аутсайдером Аль-Наджма. Теперь серия без побед клуба увеличилась до 12 матчей, что является свидетельством серьезного кризиса.

Основная проблема Аль-Рияда, игра в обороне, команда пропустила больше всех в чемпионате, 38 мячей за 18 туров или больше двух голов за матч в среднем. Устоять против мощной атаки Аль-Насра, будет сложно даже в родных стенах. Чемпионат пока складывается так, что надо думать о сохранении прописки в элитном дивизионе.

Аль-Наср

Один из самых известных клубов Саудовской Аравии в этом сезоне пытается навязать борьбу за чемпионство. Аль-Наср пока делит вторую строчку в турнирной таблице, отставание от лидера составляет всего три очка. В последнем туре команда обыграла на выезде Аль-Холуд со счетом 3:0, свой очередной мяч забил Роналду, чем приблизился к заветной цифре в 1000 голов, также отмечу две результативные передачи Феликса.

Аль-Наср выглядит зрелищно, забивая больше всех в чемпионате, 48 мячей в 18 играх. Впереди еще затяжная и сложная борьба за титул, терять очки сейчас точно нельзя. Клуб еще выступает в азиатской Лиге чемпионов 2, где вскоре сыграет против Аркадаг из Туркменистана в 1/8 финала.

Личные встречи

В первом круге интриги не было, Аль-Наср уверенно разобрался с соперником на своем поле – 5:1, по дублю в том матче оформили звездные португальцы Криштиану Роналду и Жоау Феликс.

Прогноз

Учитывая текущую форму и цели клубов на сезон, можно ожидать продолжения победного шествия Аль-Насра. Об этом свидетельствуют и котировки букмекеров, где гости считаются большими фаворитами. Я думаю, это тот случай, когда Криштиану и компания без особых проблем смогут взять три очка.

Учитывая текущую форму и цели клубов на сезон, можно ожидать продолжения победного шествия Аль-Насра. Об этом свидетельствуют и котировки букмекеров, где гости считаются большими фаворитами. Я думаю, это тот случай, когда Криштиану и компания без особых проблем смогут взять три очка. Вполне рабочей выглядит ставка на успех фаворита с форой -2 гола за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Аль-Рияд
2 февраля 2026 -
17:15
Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
