Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя

Украина. Премьер лига
23 января 2026, 07:54 |
Хацкевич в свое время почти вернул Белькевича в киевский клуб

ФК Динамо. Валентин Белькевич

Легенда «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что в свое время договорился о возвращении в клуб Валентина Белькевича, но этого не произошло из-за проблем экс-игрока с алкоголем.

«Я пытался вытащить Белькевича. У меня был контакт с президентом клуба, с его братом, но не хватило немного времени.

Мы уже договорились обо всем и Белькевич знал, что вернется обратно. Но он так глубоко залез в яму, что наверное для себя решил, что не будет возвращаться. Что я имею в виду? Депрессия, алкоголь и т.д. Но это уже не вернешь», – сказал Хацкевич.

Валентин Белькевич умер в 2014 году. Ему был 41 год.

Динамо Киев Валентин Белькевич Александр Хацкевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
