Кубок Африки
ЮАР
22.12.2025 19:00 – FT 2 : 1
Ангола
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 21:04 | Обновлено 22 декабря 2025, 21:11
Антилопы упали. Сборная ЮАР на старте КАН вырвала победу у Анголы

Победный гол на 79-й минуте забил Лайл Фостер из Бернли

Антилопы упали. Сборная ЮАР на старте КАН вырвала победу у Анголы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Южной Африки стартовала с победы на Кубке африканских наций, обыграв Анголу со счетом 2:1. Матч прошел 22 декабря на арене Стад де Маракеш в Марракеше.

Южноафриканцы вышли вперед на 21-й минуте, когда Освин Апполлис открыл счет после передачи Лайла Фостера. Ангола быстро ответила: на 35-й минуте Шоу сравнял счет, воспользовавшись ассистом Фреди. Первый тайм завершился ничейным результатом 1:1.

Во второй половине встречи команды действовали осторожно, однако решающий момент наступил на 79-й минуте. Лайл Фостер из английского «Бернли» забил победный мяч, принесший Южной Африке три очка.

Команда с прозвищем Бафана-Бафана набрала 3 очка, антилопы остаются без зачетных баллов. В другом матче 1-го тура группы B КАН-2025 сыграют Египет и Зимбабве (22 декабря в 22:00).

Кубок африканских наций

1-й тур, 22 декабря 2025. Марракеш (Марокко)

Южная Африка – Ангола – 2:1

Голы: Апполлис, 21, Фостер, 79 – Шоу, 35

Турнирная таблица

Фотогалерея

сборная Анголы по футболу сборная ЮАР по футболу Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
