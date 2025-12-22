Антилопы упали. Сборная ЮАР на старте КАН вырвала победу у Анголы
Победный гол на 79-й минуте забил Лайл Фостер из Бернли
Сборная Южной Африки стартовала с победы на Кубке африканских наций, обыграв Анголу со счетом 2:1. Матч прошел 22 декабря на арене Стад де Маракеш в Марракеше.
Южноафриканцы вышли вперед на 21-й минуте, когда Освин Апполлис открыл счет после передачи Лайла Фостера. Ангола быстро ответила: на 35-й минуте Шоу сравнял счет, воспользовавшись ассистом Фреди. Первый тайм завершился ничейным результатом 1:1.
Во второй половине встречи команды действовали осторожно, однако решающий момент наступил на 79-й минуте. Лайл Фостер из английского «Бернли» забил победный мяч, принесший Южной Африке три очка.
Команда с прозвищем Бафана-Бафана набрала 3 очка, антилопы остаются без зачетных баллов. В другом матче 1-го тура группы B КАН-2025 сыграют Египет и Зимбабве (22 декабря в 22:00).
Кубок африканских наций
1-й тур, 22 декабря 2025. Марракеш (Марокко)
Южная Африка – Ангола – 2:1
Голы: Апполлис, 21, Фостер, 79 – Шоу, 35
Турнирная таблица
