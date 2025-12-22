ЮАР – Ангола – 2:1. Победный мяч Фостера. Видео голов и обзор матча

Сборная ЮАР стартовала с победы на Кубке африканских наций, обыграв Анголу со счетом 2:1.

Матч прошел 22 декабря на арене Стад де Маракеш в Марракеше.

На 21-й минуте, когда Освин Апполлис открыл счет после передачи Лайла Фостера. Ангола быстро ответила, на 35-й минуте Шоу сравнял счет (1:1).

На 79-й минуте Лайл Фостер из английского «Бернли» забил победный мяч, принесший Южной Африке три очка (2:1).

Кубок африканских наций

1-й тур, 22 декабря 2025. Марракеш (Марокко)

ЮАР – Ангола – 2:1

Голы: Апполлис, 21, Фостер, 79 – Шоу, 35

Видео голов и обзор матча