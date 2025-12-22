Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЮАР – Ангола – 2:1. Победный мяч Фостера. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
ЮАР
22.12.2025 19:00 – FT 2 : 1
Ангола
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 22:12 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:15
ЮАР – Ангола – 2:1. Победный мяч Фостера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная ЮАР стартовала с победы на Кубке африканских наций, обыграв Анголу со счетом 2:1.

Матч прошел 22 декабря на арене Стад де Маракеш в Марракеше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте, когда Освин Апполлис открыл счет после передачи Лайла Фостера. Ангола быстро ответила, на 35-й минуте Шоу сравнял счет (1:1).

На 79-й минуте Лайл Фостер из английского «Бернли» забил победный мяч, принесший Южной Африке три очка (2:1).

Кубок африканских наций

1-й тур, 22 декабря 2025. Марракеш (Марокко)

ЮАР – Ангола – 2:1

Голы: Апполлис, 21, Фостер, 79 – Шоу, 35

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Лайл Фостер (ЮАР).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Шоу (Ангола).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Oswin Appollis (ЮАР).
сборная Анголы по футболу сборная ЮАР по футболу видео голов и обзор Лайл Фостер Кубок африканских наций
